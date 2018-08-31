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كُتّاب وآراء
تنصيب رشيد عفيرات عاملا على البيضاء آنفا
احتضنت القاعة الكبرى بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا حفل تنصيب رشيد عفيرات عاملا على رأس هذه العمالة خلفا لمحمد سمير الخمليشي، الذي عين عاملا ملحقا بوزارة الداخلية.
وقد ترأس الحفل نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، ومحمد فوزي، الكاتب العام للوزارة، إلى جانب مجموعة من المدراء بالإدارة المركزية .
وتميز الحفل بالكلمة التي ألقاها نورالدين بوطيب، الذي ذكر بالمهام المنوطة بالعامل الجديد، كما نوه بالمجهودات التي بذلها سلفه محمد سمير الخمليشي.
ولاقت كلمة الوزير تفاعلا من قبل المواطنين ورؤساء الجمعيات الحاضرين، الذين وقفوا جميعا للتعبير عن امتنانهم للمجهودات التي قام بها العامل السابق خلال فترة توليه شؤون هذه العمالة.