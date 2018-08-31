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كُتّاب وآراء
تنصيب عادل الملكي عاملا على إقليم الصويرة
أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الخميس، على مراسيم تنصيب عادل الملكي عاملا لإقليم الصويرة، خلفا للعامل السابق جمال مخططار.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، أشار أمزازي إلى المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والموارد البشرية التي يزخر بها الإقليم، والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي، الذي سيخلق دينامية جديدة بالمنطقة، داعيا المنتخبين والمسؤولين إلى التعاون مع السلطة الإقليمية من أجل تحقيق طموحات ملك البلاد وسكان إقليم الصويرة.
وحضر حفل التنصيب كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش، وسمير كودار، ممثل مجلس جهة مراكش، وهشام جباري، رئيس المجلس الجماعي للصويرة، ومسؤولو ورؤساء المصالح الخارجية، والهيئات القضائية، والمنتخبون المحليون، وفاعلون في المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.