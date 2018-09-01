توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يستمر الطقس الحار بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وداخل الأقاليم الجنوبية، وأن يكون نسبيا حار إلى حار بالسهول الداخلية، فضلا عن سحب منخفضة كثيفة نوعا ماK ومصحوبة بكتل ضبابية وقطرات مطرية خفيفة بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تشكل سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية بمرتفعات الأطلس ونواحيه المجاورة، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية وقد تصل خلال الليل إلى الواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس وسايس والسهول الشمالية.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة، خلال الليل بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية مع نزول قطرات مطرية متفرقة أو أمطار جد خفيفة متفرقة.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية والسواحل الوسطى، وما بين 25 و30 درجة بسايس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي للمملكة وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب والماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 35 و40 درجة بالغرب واللوكوس، والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسهول ملوية وهضاب الفوسفاط وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و43 درجة بسايس والسهول غرب الأطلس وداخل سوس والجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وبباقي السواحل الأطلسية.