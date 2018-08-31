15 شركة مهتمة بصفقة تدبير "نفايات البيضاء"

هسبريس – محمد لديب

قرّر مجلس مدينة الدار البيضاء تأجيل فتح أظرفة ملفات طلب عروض التدبير المفوض لجمع النفايات، التي تقدمت بها 15 شركة مغربية وأجنبية تسعى إلى الظفر بالصفقة التي تؤرق بال مسؤولي العاصمة الاقتصادية.

وقال محمد حدادي، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالإشراف على قطاع النظافة بمجلس المدينة، إن قرار التأجيل جاء بطلب مباشر من 7 شركات متخصصة في جمع ومعالجة النفايات محليا ودوليا.

وأوضح حدادي، في تصريح لهسبريس، أن هناك شركات مغربية وكندية وفرنسية وكورية إلى جانب دول أخرى مهتمة بصفقة جمع النفايات في الدار البيضاء.

وأضاف نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالإشراف على قطاع النظافة بمجلس المدينة أن هذا الأخير قرر الاعتماد على النتائج في تقييمه لعمل الشركات، ولن يتدخل في الجوانب التقنية المتعلقة بالآليات كما كان يحدث في الصفقات السابقة.

وأقدم مجلس جماعة الدار البيضاء على فسخ العقود القديمة، لإعداد دفاتر تحملات بمشاركة مكاتب مختصة في الاستشارة التقنية والقانونية وبمساهمة جميع الفاعلين في القطاع وتحت إشراف السلطات المحلية.

وسلكت جماعة الدار البيضاء مقاربة تشاركية، من شأنها استخلاص العبر من التجارب السابقة وتحسين نموذج التدبير من أجل النهوض بقطاع النظافة بالمدينة.

وبتاريخ 22 يونيو 2018، جرى الإعلان على صفقتين؛ الأولى عن طريق دعوة دولية إلى المنافسة تتعلق بالنظافة وجمع النفايات، والثانية عن طريق طلب إبداء الاهتمام الخاص بالتدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات.

وقد تمت صياغة دفاتر التحملات بعد مسلسل من المشاورات والاستشارات التقنية والقانونية لضمان تطابق البنود مع المقتضيات القانونية والمعاير المعتمدة، ويشهد على ذلك عدم توصل صاحب المشروع بأي ملاحظة أو طلب تفسير إضافي بخصوص الصفقتين من لدن المتنافسين عبر القنوات المحددة لهذا الشأن.