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الرئيسية | جهات | "كونترولات" حافلات يطبّقون "شرع اليد" بالبيضاء

"كونترولات" حافلات يطبّقون "شرع اليد" بالبيضاء

"كونترولات" حافلات يطبّقون "شرع اليد" بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 01 شتنبر 2018 - 08:48

يسود استياء كبير في صفوف عدد من مستعملي حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء من المراقبين، بسبب تصرفاتهم اللاأخلاقية في كثير من الأحيان.

وتشهد حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في مرات عديدة، شجارات بين "الكونترولات" والزبناء حول تذكرة الصعود.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، في كثير من المرات، خلافات حادة كادت أن تتطور إلى شجار بين هؤلاء المراقبين والركاب، إذ تتحول الحافلة بمجرد ما يضبط أحد الزبناء لم يؤد ثمن التذكرة إلى فوضى عارمة داخل الحافلة.

وحسب ما عاينته الجريدة، فإن هؤلاء المراقبين، الذين يكونون عادة ذوي بنية جسدية ضخمة، يحاصرون "الموقوف" ليشرعوا في تهديده من أجل أداء مبلغ 35 درهما كذعيرة، بالرغم من كون بعض المواطنين يتدخلون من أجل دفع ثمن الرحلة.

ويحاول هؤلاء "الكونترولات"، في أكثر من مرة، ترهيب المخالفين لأداء التسعيرة بنقلهم إلى مخافر الشرطة.

ولا يقتصر الحال على التهديد والترهيب، إذ إن هؤلاء "الكونترولات" الذين لا يميزون بين التلميذ والمرأة المعوزة يحاولون أحيانا استعراض عضلاتهم مع استعمال كلمات نابية تثير تذمر الركاب الآخرين.

واستغرب عدد من المواطنين والركاب من التصرفات اللاأخلاقية والمعاملات اللانسانية مع الزبناء الذين يتم ضبطهم دون توفرهم على تذاكر.

وطالب عدد من مستعملي حافلات النقل الحضري التابعة لـ"مدينة بيس" بضرورة تكوين هؤلاء المراقبين حول حسن التعامل مع الركاب وتجنب الكلام الفاحش واستعراض العضلات.

وشدد هؤلاء الزبناء، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الحصول على تسعيرة المخالفين يستلزم من الشركة تكوين "الكونترولات" وانتقائهم بطريقة جيدة.

وفي هذا الصدد، تعمل بعض الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، على سبيل المثال في فاس والقنيطرة وغيرها، على إجراء دورات تكوينية لفائدة المراقبين بشراكة مع الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تقدم نصائح وإفادات وتكوينات لهم في كيفية التعامل مع الركاب ومع حالات الشغب وغيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hmad السبت 01 شتنبر 2018 - 09:02
الصراحة شرع اليد هي الطريقة الوحيدة التي يستحقون الدين يرتكبون الفوضى و المخلافات في الحفلات
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2 - مروان السبت 01 شتنبر 2018 - 09:14
في الحقيقة عندما لا تكون عندك تذكرة تؤدي ضعف ثمنها وليس 35 درهما الباقي في جيوبهم انها سرقة بالعلالي
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3 - non aux voyous السبت 01 شتنبر 2018 - 09:14
et les triporteurs ,devenus maîtres de tous les espaces,sans aucun respect aux autres utilisateurs,
et les occupations illégales des espaces publics par toutes sortes de marchandises et de cafés,
à témara tous les trottoirs sont occupés,des femmes, des vieux,des écoliers marchent avec tous les véhicules car tous les trottoirs sont occupés,
alors où est donc l'autorité concernée pour appliquer la loi,rien de rien,alors le privé des bus se charge de se défendre des voyous qui sèment la siba,
défendre ces voyous c'est se retrouver demain leur victime,
attention,demain tout le pays va subir la loi des voyous
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4 - متتبع السبت 01 شتنبر 2018 - 09:20
ادا أسندت الأمور إلى غيرها فانتظر الساعة.
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5 - لادمقراطية السبت 01 شتنبر 2018 - 09:21
و حتى في الرباط و تمارة ... باشكال بشعة... سب و ضرب و كلام ساقط ... مرات متعددة في واضحة النهار ... هذا لا يمكن ان يحدث إلا ب " اخبار المقدم و القائد و الباشا و السلطات الأمنية" وهذا هو قمة اللا-ديمقراطية!
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6 - ش.م السبت 01 شتنبر 2018 - 09:22
أداء تذكرة الحافلة واجب وطني،ومع كثرة الازدحام قد تضيع التذكرة.
وحين ركوب المراقبين يتكون من خمسة أشخاص او ستة يدل غلاط شيداد يستعدون للمشاركة في السب والعراك لكل من لم يؤدي ثمن 35dh .والبقية ....
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7 - ام ريم السبت 01 شتنبر 2018 - 09:23
السلام عليكم
اللهم يا رب تعفو علينا من هاذ مدينة بيس و تعوضنا احسن منها
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