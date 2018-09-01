24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فسخ اتفاقية خاصة بالتأمين يغضب وكلاء كراء السيارات بالمغرب
- فشل أول محاولة لإشراك المعارضة في الحكومة
- الجابري، جعيط، العروي وأركون ومشروع تحديث التراث
- المغرب والخدمة العسكرية...؟
- سياق جديد، وكالات حضرية جديدة
منتخبو الصحراء يدافعون عن اتفاق الصيد أمام الاتحاد الأوروبي (5.00)
- الزفزافي يتلو "وصية الوداع" ويطلب دفن جثمانه في أرض الريف - (224)
- مصائب لمجرد تتضاعف .. "محامي القصر" يترك الدفاع عن "لمْعلم" - (137)
- المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" - (100)
- شركة عالمية تبدأ توحيد الحقول البترولية لاستخراج الغاز بالمغرب - (92)
- تفاقم أورام سرطانية يضع حياة الرئيس الجزائري على "كف الموت" - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كونترولات" حافلات يطبّقون "شرع اليد" بالبيضاء
يسود استياء كبير في صفوف عدد من مستعملي حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء من المراقبين، بسبب تصرفاتهم اللاأخلاقية في كثير من الأحيان.
وتشهد حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في مرات عديدة، شجارات بين "الكونترولات" والزبناء حول تذكرة الصعود.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، في كثير من المرات، خلافات حادة كادت أن تتطور إلى شجار بين هؤلاء المراقبين والركاب، إذ تتحول الحافلة بمجرد ما يضبط أحد الزبناء لم يؤد ثمن التذكرة إلى فوضى عارمة داخل الحافلة.
وحسب ما عاينته الجريدة، فإن هؤلاء المراقبين، الذين يكونون عادة ذوي بنية جسدية ضخمة، يحاصرون "الموقوف" ليشرعوا في تهديده من أجل أداء مبلغ 35 درهما كذعيرة، بالرغم من كون بعض المواطنين يتدخلون من أجل دفع ثمن الرحلة.
ويحاول هؤلاء "الكونترولات"، في أكثر من مرة، ترهيب المخالفين لأداء التسعيرة بنقلهم إلى مخافر الشرطة.
ولا يقتصر الحال على التهديد والترهيب، إذ إن هؤلاء "الكونترولات" الذين لا يميزون بين التلميذ والمرأة المعوزة يحاولون أحيانا استعراض عضلاتهم مع استعمال كلمات نابية تثير تذمر الركاب الآخرين.
واستغرب عدد من المواطنين والركاب من التصرفات اللاأخلاقية والمعاملات اللانسانية مع الزبناء الذين يتم ضبطهم دون توفرهم على تذاكر.
وطالب عدد من مستعملي حافلات النقل الحضري التابعة لـ"مدينة بيس" بضرورة تكوين هؤلاء المراقبين حول حسن التعامل مع الركاب وتجنب الكلام الفاحش واستعراض العضلات.
وشدد هؤلاء الزبناء، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الحصول على تسعيرة المخالفين يستلزم من الشركة تكوين "الكونترولات" وانتقائهم بطريقة جيدة.
وفي هذا الصدد، تعمل بعض الشركات المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، على سبيل المثال في فاس والقنيطرة وغيرها، على إجراء دورات تكوينية لفائدة المراقبين بشراكة مع الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تقدم نصائح وإفادات وتكوينات لهم في كيفية التعامل مع الركاب ومع حالات الشغب وغيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
et les occupations illégales des espaces publics par toutes sortes de marchandises et de cafés,
à témara tous les trottoirs sont occupés,des femmes, des vieux,des écoliers marchent avec tous les véhicules car tous les trottoirs sont occupés,
alors où est donc l'autorité concernée pour appliquer la loi,rien de rien,alors le privé des bus se charge de se défendre des voyous qui sèment la siba,
défendre ces voyous c'est se retrouver demain leur victime,
attention,demain tout le pays va subir la loi des voyous
وحين ركوب المراقبين يتكون من خمسة أشخاص او ستة يدل غلاط شيداد يستعدون للمشاركة في السب والعراك لكل من لم يؤدي ثمن 35dh .والبقية ....
اللهم يا رب تعفو علينا من هاذ مدينة بيس و تعوضنا احسن منها