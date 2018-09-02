24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إندونيسيا تسعى إلى استضافة أولمبياد 2032
- منظمة حقوقية تندد بالاختفاء القسري في تندوف
- مكمل غذائي يعالج سرطان الثدي المقاوم للعقاقير
- في ذكرى الحرب العالمية الثانية .. الأكثر دموية في تاريخ البشرية
- لأول مرة.. إمرأة رئيسة لمحكمة عليا في باكستان
حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)
نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية (4.00)
- نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية - (148)
- الدار البيضاء تخصص 6 ملايير لتشييد 100 مرحاض عمومي - (131)
- علماء يأملون في "هزيمة الموت" بإعادة الجثث المجمدة إلى الحياة - (118)
- حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني - (88)
- الشكوك تحوم حول وشوم خديجة .. "قسم الطب" ونفسية الضحية - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جماعة المنابهة تحتفي بالفروسية والتراث المحلي
تتواصل فعاليات الملتقى الثالث للفروسية، الذي تنظمه الجماعة الترابية المنابهة، بتنسيق مع جمعية "المنابهة للفروسية التقليدية والتنمية المستدامة"، من 31 غشت إلى غاية 2 شتنبر، تحت شعار "التراث وتثمين المنتوج المحلي".
ويشارك في إحياء فن الفروسية التقليدية (التبوريدة) أكثر من 350 فارسا يمثلون مختلف الجماعات القروية والحضرية بجهة مراكش آسفي. وتتخلل الملتقى مجموعة من اللوحات الفنية والموسيقية تؤديها مجموعات شعبية محلية.
كما يعرف الملتقى تنظيم معرض للمنتوجات التقليدية النسوية لجمعيات من المجتمع المدني بجماعة المنابهة، تضم مختلف الأعمال الاجتماعية الخاصة بإنتاج أنواع الكسكس المغربي والمحلي وبعض المعروضات النسيجية.
ويعتبر ملتقى الفروسية التقليدية بالمنابهة، وفق منظميه، "واحدا من المهرجانات التي بدأت تخط طريقها من أجل ترسيخ أعراف وتقاليد منطقة عرفت بتاريخ فرسانها واقتدارهم عبر سنوات عديدة تربية الخيول واستخدامها في أحد أهم أعرق العروض الفنية التقليدية على الإطلاق".