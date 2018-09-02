جماعة المنابهة تحتفي بالفروسية والتراث المحلي

هسبريس من الرباط

تتواصل فعاليات الملتقى الثالث للفروسية، الذي تنظمه الجماعة الترابية المنابهة، بتنسيق مع جمعية "المنابهة للفروسية التقليدية والتنمية المستدامة"، من 31 غشت إلى غاية 2 شتنبر، تحت شعار "التراث وتثمين المنتوج المحلي".

ويشارك في إحياء فن الفروسية التقليدية (التبوريدة) أكثر من 350 فارسا يمثلون مختلف الجماعات القروية والحضرية بجهة مراكش آسفي. وتتخلل الملتقى مجموعة من اللوحات الفنية والموسيقية تؤديها مجموعات شعبية محلية.

كما يعرف الملتقى تنظيم معرض للمنتوجات التقليدية النسوية لجمعيات من المجتمع المدني بجماعة المنابهة، تضم مختلف الأعمال الاجتماعية الخاصة بإنتاج أنواع الكسكس المغربي والمحلي وبعض المعروضات النسيجية.

ويعتبر ملتقى الفروسية التقليدية بالمنابهة، وفق منظميه، "واحدا من المهرجانات التي بدأت تخط طريقها من أجل ترسيخ أعراف وتقاليد منطقة عرفت بتاريخ فرسانها واقتدارهم عبر سنوات عديدة تربية الخيول واستخدامها في أحد أهم أعرق العروض الفنية التقليدية على الإطلاق".