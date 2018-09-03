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مطالب لعامل تاونات بتثنية الطريق نحو فاس

مطالب لعامل تاونات بتثنية الطريق نحو فاس
رشيد الكويرتي من تاونات
الأحد 02 شتنبر 2018 - 11:55

اختار برلمانيو إقليم تاونات مناسبة حفل تنصيب صالح الدحى عاملا جديدا على إقليم تاونات، الذي احتضنه مقر عمالة الإقليم للتوقيع على ملتمس موجه إلى رئيس الحكومة، معزز بتوقيعات رؤساء عدد من جماعات الإقليم، يطالبون فيه بالتسريع بتثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات، التي توصف بطريق الموت.

في غضون ذلك، ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حفل تنصيب العامل الجديد لإقليم تاونات، قادما إليه من إقليم سيدي إفني. وتوقف الوزير، في كلمته التي تلاها بعد تلاوة ظهير التعيين، عند الخبرات والمؤهلات المهنية، التي راكمها صالح الدحى من خلال مساره المهني، والتي قال عنها بنعبد القادر إنها ستؤهله للاضطلاع بمسؤولية إقليم تاونات.

وأشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة للعمال والولاة وفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية جاءت في سياق السعي نحو تجديد النموذج التنموي الوطني، الذي سيتم، من خلال، تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، "مما سيتيح لأجهزة الدولة النهوض بالمهام المنوطة بها في النجاعة والكفاءة اللازمتين، من أجل مواكبة المشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، والتي من شأنها أن تحقق العدالة في بعدها الاجتماعي والمجالي"، يضيف الوزير.

وأكد بنعبد القادر أن "بلوغ النمو التنموي المنشود يظل رهينا بمدى قدرة عامل الإقليم، ومختلف السلطات المحلية، على تدارك العجز الاجتماعي، وتحقيق العدالة المجالية، والمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي للشباب، ودعم المبادرات الفردية التي تهدف إلى خلق المقاولات الصغرى من خلال تقديم كل أشكال المساعدة في هذا الشأن".

وحث الوزير جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي بإقليم تاونات على "إيلاء العناية اللازمة للبنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ونهج مقاربة تشاركية تمكن من تحديد حاجيات الإقليم، ووضع خطة عمل حسب الأوليات، ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال، لا سيما في المناطق ذات البنيات التحتية الهشة".

هذا، وجرى حفل تنصيب صالح الدحى على رأس إقليم تاونات، خلفا لحسن بلهدفة، بحضور زينب العدوي، الوالية المفتشة العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس، وامحند العنصر، والي جهة فاس مكناس، إضافة إلى المنتخبين وممثلي الهيئة القضائية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن عدد من ممثلي المجتمع المدني بالإقليم.

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