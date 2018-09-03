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الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، انخفاض في درجات الحرارة بمعظم أنحاء المملكة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية محتملة و قطرات مطرية خفيفة محليا.

ومن المرتقب أن تكون الأجواء غير مستقرة ورعدية خلال الزوال ستعطى بعض الزخات بالجنوب الشرقي، وبمرتفعات الأطس ونواحيه المجاورة، ومحليا بالمنطقة الشرقية. عدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة، والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية غريبة غرب المملكة ومن القطاع الجنوبي بالشرق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بالمرتفعات، ومابين 25 و 30 درجة شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 20 إلى 23 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و 42 درجة شرق المملكة وسوس وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول غرب الأطلس وبالمنطقة الشرقية وسوس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناط

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