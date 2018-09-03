24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الترجمة والفلسفة
- أَزْمَةُ تَعْليم أَمْ أَزْمَة قيم؟
- حماة المستهلكين يحذرون من لوازم مدرسية مسرطنة في المغرب
- الحياة البدائية تحيي مطلب التنمية في "حوض المعيدر" بإقليم زاكورة
- ميلشيات جبهة النصرة في سوريا .. الأسماء تتغير والإرهاب واحد
"منتخب الأسود" يستهلُّ معسكره ببوزنيقة استعدادا لمباراة مالاوي (5.00)
مسيرة احتجاجية تطالب بفك العزلة عن حوض المعيدر بإقليم زاكورة (5.00)
- الكوليرا ومستقبل الجزائر يضعان البوليساريو أمام امتحان "الموت" - (69)
- بكين تصفع البوليساريو بتجاهل استدعائها إلى القمة الصينية الإفريقية - (61)
- المدراء والحراس العامون يواجهون أمزازي بدخول مدرسي "ناري" - (57)
- في أول ظهور هذا العام .. ملامح جديدة لمبارك تثير الجدل بمصر - (55)
- رصيف الصحافة: لمجرد يعيش أزمة نفسية سيئة ويتفادى "واتساب" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، انخفاض في درجات الحرارة بمعظم أنحاء المملكة، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية محتملة و قطرات مطرية خفيفة محليا.
ومن المرتقب أن تكون الأجواء غير مستقرة ورعدية خلال الزوال ستعطى بعض الزخات بالجنوب الشرقي، وبمرتفعات الأطس ونواحيه المجاورة، ومحليا بالمنطقة الشرقية. عدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة، والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.
وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية غريبة غرب المملكة ومن القطاع الجنوبي بالشرق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بالمرتفعات، ومابين 25 و 30 درجة شمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 20 إلى 23 درجة في باقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و 42 درجة شرق المملكة وسوس وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول غرب الأطلس وبالمنطقة الشرقية وسوس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 24 و 30 درجة بباقي المناطق.
وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناط