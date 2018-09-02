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الرئيسية | جهات | زوجان أجنبيان فوق "تريبورتور" يثيران فضول مغاربة

زوجان أجنبيان فوق "تريبورتور" يثيران فضول مغاربة

زوجان أجنبيان فوق "تريبورتور" يثيران فضول مغاربة
هسبريس من الرباط
الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:05

أثارت صور ومقاطع فيديو منشورة على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها زوجان أجنبيان يركبان دراجة نارية ثلاثية العجلات بمدينة طنجة، عقب إبرامهما عقد القران، إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما استغل آخرون المناسبة لإجراء مقارنة بين حفلات زفاف المغاربة وبين هذا النوع من الاحتفالات.

وأشارت أغلب التعليقات "الفيسبوكية" إلى أن الزوجين الأجنبيين قدّما صورة حية لإمكانية الاحتفال بالزواج بطريقة بسيطة وغير مكلفة، خاصة أن تنقل الزوجين إلى وجهتهما عبر دراجة نارية ثلاثية العجلات ومزينة بالورود جرى وسط تصفيقات وإعجاب كل الحاضرين.

وأشار المتفاعلون مع الصور والفيديوهات إلى أن أفراد العائلتين وباقي المارة لم يفوّتوا الفرصة لتخليد ذلك الحدث الغريب عن المغاربة، حيث حرصوا على التقاط صور مع الزوجين وهما يخرجان من الكنيسة ويتوجهان نحو "التريبورتور"، قبل أن يركباه وعلامات السعادة بادية على وجهيهما.

وقال أحد المعلقين إن استعمال دراجة نارية للتنقل من الكنيسة إلى المنزل، أو تنظيم حفل زواج بتكاليف مالية بسيطة، أو الاقتصار في تلك المناسبة على ما قل ودل، كلها أمور متاحة لجميع الأزواج؛ لكن المكون والموروث الثقافيين واستحضار نظرة المجتمع وما يرافقها من قيل وقال تعتبر أهم العوامل التي تدفع الأزواج إلى الابتعاد عن البساطة.

وفي سياق آخر، لفت بعض المعلقين إلى أن الموضوع صار حديث العام والخاص، باعتباره نتاج فكرة غريبة عن طقوس الزواج؛ لكن الأمر صار في ذلك الاتجاه لأن الواقفين وراءه أجانب، ولو تعلق الأمر بزوجين مغربيين لتحوّلت مظاهر الإعجاب بالفكرة إلى سخرية عارمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - jad الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:14
بالفعل لو كان المر يتعلق بزواج مغربي بمغربية لتحولت الفرحة الى نكد ، المجتمع المغربي غارق في تقافة غير نابعة عن مباءئ شخصية ، بل في ارضاء لسد افواه الناس ، فيا لجمال البساطة .
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2 - البساطة الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:18
ما أجمل البساطة، تريح النفس وتزيل القلق والتوتر......
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13
3 - Abdelhak الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:19
لا تستغربوا يا إخوان أجمل ما في الحياة هي البساطة والعفوية.هؤلاء الناس يعرفون كيف يعيشون.
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4 - مسيحي مغربي الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:21
الفرق هو أنهم لا يهتمون للناس و ما يقولونه,و المغاربة مهووسين بالآخر و ما يقوله.
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9
5 - التحرور الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:26
زواج الحب داءما يكون ميسورا وغير مكلفا .لانهم يتزوجون من اجل بعضهم ولبعضهن البعض.
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6 - Monir الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:27
عقلية النساء و الفتياة هي السبب في مظاهر البذخ الزائد عند اقامة الأعراس بالمغرب ، و تكاليف بدع العرس الزائدة عن اللزوم تدخل ضمن أسباب عزوف الذكور عن الزواج
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7 - مغربي متمرد الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:27
المغاربة قتلهوم المظاهر والبووووز الخاوي يتسلف ويكلف راسو باش يتقي الهضرة ديال الناس ما عارفش بلي الناس يهضرو يهضرو واخا دير لي درتي الله يعفوووووووووو علينا وهادشي ناتج على الموروث الخامج ديالنا نأمل في الخير مع الجيل القادم ان شاء الله تعالى
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8 - ماريا الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:31
الإسلام سباق إلى عدم البدخ والتبذير وقد قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عن قضية المهر "ولو خاتما من حديد. الزواج احترام وتقدير وصراحة وتفاهم وليس أفخم عرس ولا
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9 - مدوخ الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:31
البساطة هي سر السعادة والمحبة الحقيقية.وليس البدخ والإسراف .كل شيء فيه إسراف وماديات فهو لايدوم خصوصا في الزواج. لأنه مبني على الطمع
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10 - سعيد الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:32
يجب على دنيا باطمة أن ترى هاذا الاحتفال الجميل ببساطته، كي تكف عن تقب طبلة اذن طفلتها ذات السنتين بالموسيقى الصاخبة و تعذيبها إلى منتصف الليل عوض حفل عائلي دافئ مع العائلة و اقران طفلتها ينتهي قبل الثامنة مساءا، لكن الجهل و حب التفاخر يذهب ضحيته الأطفال البريءين
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11 - ragoubi B الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:33
c’est fini presque les grandes cérémonies de mariage ,sont rare au Québec j’ai vu plusieurs fois les mariés à pied avec un photographe qui les suit prendre des photos en plein jour dans des endrois différends . pour éviter les dépenses ,oui les italiens les portugais ou et les grecs ça exisiste surtout les italiens les invités donnent jusqu’à 2000$.
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