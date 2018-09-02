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الرئيسية | جهات | مسيرة احتجاجية تطالب بفك العزلة عن حوض المعيدر بإقليم زاكورة

مسيرة احتجاجية تطالب بفك العزلة عن حوض المعيدر بإقليم زاكورة

مسيرة احتجاجية تطالب بفك العزلة عن حوض المعيدر بإقليم زاكورة
محمد آيت حساين
الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:00

نظّم المئات من سكان عبدي نلمشان وتنومريت وتمساهلت ودوكو والزعلو وآيت واعزيق بجماعتي آيت ولال وتزارين بإقليم زاكورة، الأحد، مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر الجهة، للمطالبة برفع ما سموه "العزلة والتهميش المفروضتين عليهما".

وصدحت حناجر المحتجين، الذين رفضوا توقيفهم من طرف القوات العمومية، شعارات من قبيل: "يا رئيس يا مسؤول المسلك حق مشروع"، "علاش جينا واحتجينا المسالك لي بغينا"، "لالا للعزلة.. لالا للتهميش"، "يا رئيس بركا من الكذوب".

وكان السكان المشاركون في هذه المسيرة، التي قطعت مسافات طويلة بين تمساهلت وواكلوت نحو عاصمة جهة درعة تافيلالت مشيا على الأقدام، قد أصروا على ضرورة أن توقع الجهات المسؤولة معهم محضر بداية أشغال لبناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 108 والدواوير المعنية بالاحتجاج.

وحمل المحتجون، خلال الشكل الاحتجاجي نفسه، لافتات تطالب بفك العزلة عنهم وتسريع في إنجاز المسلك الطرقي المذكور، في أقرب الآجال، لحماية الساكنة من الفيضانات التي تجعل المنطقة معزولة عن العالم الخارجي.

حمد السعدي، فاعل جمعوي بالمنطقة المتضررة، أوضح أن السكان سئموا من أن تظل الدواوير سابقة الذكر مقصية من أي برنامج تنموي ولا تستفيد من أي مشروع، مؤكدا أن المشاركين في هذه المسيرة يطالبون بإدراج منطقتهم ضمن مخطط استعجالي للتنمية؛ لأنها تعاني من وعورة التضاريس، وتكون منعزلة خلال فصل الشتاء.

ويضيف الفاعل الجمعوي، في تصريح لهسبريس، أن "كل شروط الحياة الكريمة غائبة عن منطقتنا"، مشيرا إلى أن القاطنين بهذا الجزء من جماعتي تزارين وآيت ولال يحملون مرضاهم والنساء الحوامل في نعش، مؤكدا أن المحتجين مستعدون للاستمرار في خطواتهم النضالية حتى تتم تلبية مطالبهم الدستورية والمشروعة.

من جهته، وأوضح المسمى يدير، وهو أحمد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ذاتها، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تلقت الساكنة المعنية وعودا كثيرة ولم يتم الوفاء بها، مشيرا إلى أن المحتجين عازمون على مواصلة المسيرة إلى أن يتم تحقيق المطلب المرفوع.

ولفت المتحدث إلى أن "المسيرة سلمية، ونسعى فقط إلى تحقيق مطالبنا المشروعة"، مبرزا أن "مجلس الجهة سبق أن وعد الساكنة المعنية بإنجاز دراسة لهذا المسلك الطريق والمساهمة في إنجازه"، موضحا أن "هذه الوعود هي مجرد حبر على ورق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Nour الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:14
انبوب من نيجيريا الى المغرب الى اوروبا اصعب بكثيييير من انبوب ماء الى زاكورة..ما اغربكم.. !!!!
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32
2 - ليس مع او ضد الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:17
انتضار الانتخابات القادمة
سيكون مرحلة جديدة لبناء مغرب يتماشى مع طموحات ابناء الشعب.
الصراخ والتنديد لا يصل الى اسماع مسؤولين يأنون تحت العناية المركزة.
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3 - متابع الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:19
رجال الامن في الصور اكثر من المحتجين سياسة الترهيب
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14
4 - حلالة 59 الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:23
الفقر و الهشاشة و الظلم و التظلم و الحگرة و النهب و الاستعباد كلها عوامل أخرجت هذه الساكنة المنسية التي لا تقتات إلا على زيارة الأجانب لها. و المنطقة كلها ثروات معدنية ابتداءً من الصباغة إلى المعادن النفيسة المسروقة التي تصدر إلى الخليج.بينما الساكنة ينخرها الفقر و الليشمانيا
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5 - وكواك الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:25
سيقولون عنهم منعدمين و مدعومين من جهاة خارجية كالجزاءر و إيران و فنيزويلا و ربما أفغانستان وباكستان والهند وجنوب إفريقيا و الكاريبي و هايتي هندوراس هولندا وووو
أين الخلل أين ؟؟؟ أين نحن من تقديم ملف آخر لتنظيم كأس العالم

لك الله ياوطني العزيز لك الله يامواطن
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6 - Wislani الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:27
حتى جماعة الدخيسة *مكناس*عرفت خلال هذا الاسبوع مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر جهة فاس بمدينة فاس من طرف سكانها لعدم مد منازلهم بالكهرباء..ولولا تدخل السيد* العامل *والحضور الفعلي للسيد* الكاتب العام للعمالة* مع المحتجين لوصلت المسيرة الى فاس .بعدها عقد رئيس جماعة الدخيسة لقاء صحفيا شرح فيه ان *المقاول المكلف بالمشروع *هو سبب تأخير الإنجاز .واعدا .الجميع أنه يوم الأثنين 3/9/18سيشرع *المقاول*في إتمام مشروع الربط الكهرباىي !!!والكل ينتظر غذا وإن غذا لناظره قريب!!
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7 - H MEN الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:30
الدولة تخصص من الاموال التي يدفعها المغاربة ميزانية لتاهيل الجماعات الفقيرة,لكن المشكل ان 'الميزانية' تسرق و تبقى هاته المناطق كما هي الشيء الوحيد الذي يتغير هو اغتناء لصوص ضرائب المغاربة
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8 - الوافي الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:33
هؤلاء كذلك إنفصاليون ويريدون تقسيم المغرب وتديرهم اياد اجنبية ولذا يستحقون 20 سنة من السجن!!!. هههه كل من طالب بعيش كريم في هذه الدولة يرسلون له القوات العمومية لتقمعه، الى متى هذه المهازل المخزنية ياترى؟؟
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9 - Karim الأحد 02 شتنبر 2018 - 17:34
سيتهمكم المخزن القمعي بالانفصاليين كما فعل بأبناء الريف. ان المطالبة بأبسط حقوق المواطن سيقابل بالقمع وتهمة الانفصال وزرع الفتنة. هذه هي دولة القمع
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