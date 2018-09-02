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الرئيسية | جهات | آباء وأمهات وأطفال يخرجون إلى شوارع تزنيت لمؤازرة "طبيب الفقراء"

آباء وأمهات وأطفال يخرجون إلى شوارع تزنيت لمؤازرة "طبيب الفقراء"

آباء وأمهات وأطفال يخرجون إلى شوارع تزنيت لمؤازرة "طبيب الفقراء"
رشيد بيجيكن من تزنيت
الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:00

خرجت ساكنة مدينة تزنيت والمناطق المجاورة لها، مساء اليوم الأحد، ضمن وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر عمالة إقليم تزنيت، تعبيرا عن "تضامنها مع الدكتور المهدي الشافعي" واستنكار "ما يتعرض له من مضايقات، آخرها تنقيله استثنائيا إلى إقليم تارودانت".

واحتشد إلى مكان الاحتجاج العشرات من الأمهات والآباء، مرفوقين بأطفالهم. كما رفعوا لافتات وشعارات تطالب بـ"رحيل مدير مستشفى الحسن الأول بتزنيت وكذا مندوب الصحة"، وأخرى وقفت على "تردي الخدمات الصحية بالمدينة".

وفيما غاب عن الشكل الاحتجاجي الدكتور الشافعي، بسبب ما قال قريب منه لهسبريس "تدهور حالته الصحية، التي استلزمت استشفاءه بإحدى المصحات الخاصة بأكادير"، حضرت هيئات مدنية من مختلف المدن القريبة كأكادير واشتوكة وإنزكان وكلميم والقرى المجاورة، من أجل "التضامن ومساندة الطبيب في مساره النضالي ضد لوبيات الفساد"، على حدّ تعبير المحتجّين.

وكانت وزارة الصحة قد وجّهت إلى الشافعي، الأربعاء المنصرم، رسالة إعادة التعيين استثنائيا بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتارودانت. وأرجعت الوزارة دوافع القرار إلى "الاحتقان الذي يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي بإقليم تزنيت، والتداعيات السلبية التي يُشكلها ذلك على تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنات والمواطنين بهذا المرفق العمومي، والتي تؤثر على السير العادي للمصلحة المعنية".

واعتبر المهدي الشافعي، الملقّب بـ"طبيب الفقراء"، في تصريح سابق لهسبريس، قرار تنقيله بكونه "متعسفا وهدفه هو توقيفه من العمل"، وزدا: "ماذا تريد مني وزارة الصحة، رفضوا ولوجي إلى المستشفى والمكتب الذي يضم أغراضي"، مسجلا "منع الكثير من المرضى من الدخول وإخبارهم أن الطبيب غائب في حين أنني موجود، ويمنعني رجال الأمن الخاص من الدخول بسبب تعليمات الإدارة والمندوبية".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتزنيت كانت قد قضت بإدانة طبيب الأطفال المهدي الشافعي بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي عبد الله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة سب وشتم المدير، الذي طالب بجبر للضرر قدره 80 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - لك يا وطني الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:19
خطابات الملك في واد
و ما نراه في واد
و الواقع في واد
و احلامنا في واد
و الضحية المواطن البسيط
انصحك بمغادرة البلاد لكي تتحسن أوضاعك النفسية و المادية
لان مسيري البلاد كرهونا فيه
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31
2 - عادل العادلي الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:19
الفوضى البناءة تخلط الأوراق وتخول الباطل حقا والحق باطلا ومن علاماتها تضارب الاأنباء وتباين المصادر.وتعدد المزاعم ... الله أعلى وأعلم عن الحقيقة ...... من يعطي أحكاما بناء على الاشاعات والادعاءات والدعايات فهو قاصر في عقله مقصر في دينه منتقص في شخصيته. . ولاتقف ما ليس لك به علم.
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-13
3 - مهاجر الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:20
الظلم ظلمات أراد هذا الطبيب ان يؤدي المسؤولية بتفاني وجدية لكن التماسيح لا يريدون ذلك اللهم هذا منكر
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18
4 - ابن زعير الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:24
يجب ان يتم تنظيم حملة وطنية بمشاركة جميع افراد الشعب لا على المستوى الاعلامي ولا على المستوى الميداني لانه لايعقل ان نقف مكتوفي الايدي على هذا الظلم والفساد الذي تفاقم بهذه الوزارة كما بباقي القطاعات التي ترى ان الموظف الصالح نقمة عليها وليس نعمة توظفها لخدمة المواطنين.فما حدث لهذا الطبيب قد يحدث غذا للاستاذ والشرطي او الدركي او القاضي الذي يعمل بنزاهة وشرف نتمنى ان تتلاشى رموز الفساد والنهب كامثال هذا المدير وذلك يتطلب منا مجهودا كبيرا لاننا تحت عرش صاحب الجلالة نصره الله الذي لن يسمح لهؤلاء بالتلاعب بالمواطنين.
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4
5 - جينكيزخان الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:25
هذه البلاد للمغنيين و المفسدين اما النزهاء فسيعانون صدق خير المرسلين عليه الصلاة و السلام " ياتي زمان على امتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار"
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6 - Fouadmohsine الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:25
الله معك. يادكتور.توكل على الله فهو حسبك.اما الفاسدون فى هادا الوطن فقد اصبحو في كل الادارات.ولعل اخر الفضاءح فضيحة رحو الهيلع
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7 - بن البصير الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:26
بصراحة نود من سكان تزنيت والمغرب الوقوف مع هدا الطبيب والانسان وهدا الضمير امام هده المافيا المتوحشة التي تكره كل شيء فيه روح الوطنية والانسانية نود الوقوف معه كثيرا حتى ينتصر ونغير المنكر الدي يلاحقه من طرف الاغبياء والمستغلين امراض الشعب وفقرهم لبناء حياتهم الضاءعة
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8 - ام حمزة الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:29
الله ينصرو ويغلبو علامن عاداه الخق يعلو ولايعلا عليه
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9 - عيب وعار الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:30
سي الشافعي انت انسان مغربي قح انت شهم وبطل كن على يقين انها بداية النهاية للوبيات الفساد ومهما الزمان أو قصر سينتصر الحق ولا شيء يعلو عليه ...تحية للأحرار
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10 - mohz الأحد 02 شتنبر 2018 - 20:30
salam j ai quelques remarques.
Pourquoi lrs politiciens n'ONT pas demandé des explications aus ministte de la santé?
surtout les élus de la province de Tiznit.
2 pourquoi la majorité des medecins n''étaient pas solidaies avec ce noble medecin?
3 pourquoi le gouvenement aime l illusion dans ce genre d affaire qui touchent le peuple?
Solidaire avec Dr Chafai.
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