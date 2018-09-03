اختتام مهرجان شفشاون لأفلام الطفولة والشباب

هسبريس من شفشاون

في أجواء تجسد قيم الحوار والمحبة والتضامن والانتصار لنبل رسالة الإبداع، اختتمت مساء أمس الأحد فعاليات مهرجان شفشاون الدولي السابع لأفلام الطفولة والشباب الذي تنظمه جمعية جبال ميديا للبحث السمعي البصري بدعم من المركز السينمائي المغربي والجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، بعروض سينمائية بساحة "وطاء الحمّام".

وكان المهرجان قد انطلق مساء يوم الخميس 30 غشت المنصرم بافتتاح معرض للتكنولوجيا والروبوتيك والطاقات المتجددة برواق السيدة الحرة، فضلا عن تنظيم حفل للطبول والأزياء التنكرية أحيته الفرقة الإسبانية Etcetera.

وعرف يوم السبت فاتح شتنبر تقديم جوائز مسابقة الأفلام الرسمية وعددها 16 فيلما مشاركا، ترأس لجنة تحكيمها المخرج المغربي إدريس اشويكة، إلى جانب السيناريست والإعلامية سناء الشيخ من مصر، والكاتب عبد الجواد الخنيفي، حيث منحت الجائزة الأولى للفيلم المغربي "ASSiA" لمخرجته مليكة الزايري، نظرا لحبكته المتقنة ولسلاسة جماليته السينمائية ومعالجته لموضوع الإرهاب وتأثيره على الأطفال والعائلات.

وعادت الجائزة الثانية للفيلم الإيراني "ARE YOU VOLLEYBALL"، للمخرج محمد بخشي، الذي امتاز بتعبيره الفني والمجازي، والذي يعالج الصراع بين مجموعتين إنسانيتين متناحرتين.

وتوّج الفيلم الإسباني "9 PASOS"، لمخرجته ماريسا كريسبو، بالجائزة الثالثة لكونه تناول بطريقة ذكية ظاهرة الخوف والرعب بين الأطفال والكبار.

كما نوّهت لجنة التحكيم بالفيلم الهندي "DREAMS"، للمخرجة أتيتيا كاناكاراجان، لعمقه الإنساني ولطرحه لقضايا تربية وتعليم الأطفال التي تلعب دورا أساسيا في تطور أي مجتمع.

واشتملت فقرات المهرجان الذي حضره الرئيس الشرفي للدورة، الممثل المغربي هشام بهلول، بتقديم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الخاصة بالشباب التي ترأستها نخبة من شبان وشابات المدينة وطاقاتها الواعدة، حيث تم تتويج فيلم "My Sister"، للمخرج البرتغالي أندري ميراندا، بالإضافة إلى تكريم السينما المصرية، وتنظيم ورشات تكوينية في المجال السمعي البصري والإخراج والتصوير ووسائل التواصل الاجتماعي والسينما، وألعاب في الهواء الطلق.