24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات
- مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة
- فيضان وادي اغرم امزدار
- متقاعدون وعامل خريبكة
- هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب - (153)
- صحافية أمريكية تنصب فخا لوالي العيون في برنامج حول الصحراء - (131)
- الإنفاق العسكري والتجنيد الإجباري بالمغرب يؤرقان "الجار الإسباني" - (78)
- عقوبة التحرش الجنسي - (77)
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة في المملكة
في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الثلاثاء، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
وجدة 21 ..................33
بوعرفة 21 .................37
الحسيمة 22..............28
تطوان 18................31
سبتة المحتلة 21 .............26
مليلية المحتلة 22 ..........28
طنجة 19 ...............28
القنيطرة 20.............26
الرباط 20 .................26
الدار البيضاء 21.............26
الجديدة 20...............26
سطات 17................31
آسفي 19................26
خريبكة 18 ...............33
بني ملال 20 ............32
مراكش 18 ...............33
مكناس 18................30
فاس 18...................32
إفران 16 ..................28
تاونات 19..................34
الرشيدية 23 .............38
ورزازات 18 ...............36
أكادير 18 ..................28
الصويرة 18.................26
العيون 19 ..................34
السمارة 21 ...............40
الداخلة 20.................24
أوسرد 29................42
لكويرة 22................32