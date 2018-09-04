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درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة في المملكة

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 07:29

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الثلاثاء، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا

وجدة 21 ..................33

بوعرفة 21 .................37

الحسيمة 22..............28

تطوان 18................31

سبتة المحتلة 21 .............26

مليلية المحتلة 22 ..........28

طنجة 19 ...............28

القنيطرة 20.............26

الرباط 20 .................26

الدار البيضاء 21.............26

الجديدة 20...............26

سطات 17................31

آسفي 19................26

خريبكة 18 ...............33

بني ملال 20 ............32

مراكش 18 ...............33

مكناس 18................30

فاس 18...................32

إفران 16 ..................28

تاونات 19..................34

الرشيدية 23 .............38

ورزازات 18 ...............36

أكادير 18 ..................28

الصويرة 18.................26

العيون 19 ..................34

السمارة 21 ...............40

الداخلة 20.................24

أوسرد 29................42

لكويرة 22................32

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