24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تطلعات ساكنة وزان
- ورش دولي يُلهم متطوعين أجانب في الرشيدية
- متقاعدون وعامل خريبكة
- جمهور موناكو يشيد بمستوى المغربي أيت بناصر
- المغرب والقمة الصينية الإفريقية .. السياسة تجني ثمار الاقتصاد
"بوجو" ترفع إنتاج "مصنع القنيطرة" إلى 200 ألف سيارة سنوياً (5.00)
- وزارة التربية: دارجة المقررات بيداغوجية .. وعيوش: تطور للمدرسة - (196)
- صعوبات تواجه إحصاء فقراء المغرب .. والحكومة تواصل دعم "البوطا" - (77)
- ترامب يحشد الجيوش الأمريكية .. هل تكون إدلب بداية "حرب عالمية"؟ - (54)
- "اغتيال صهاينة لباها والزايدي" يجر ناشطيْن مغربيين إلى التحقيق - (52)
- زياش يتوج بالحذاء الذهبي لهولندا .. ووالدته: حكيم رفع راية المغرب - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الأربعاء
في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة لليوم الأربعاء، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
المدينة الحرارة الدنيا الحرارة العليا
وجدة 20 ..................33
بوعرفة 22 .................36
الحسيمة 21..............28
تطوان 20................30
سبتة المحتلة 19 .............26
مليلية المحتلة 21 ..........28
طنجة 19 ...............29
القنيطرة 18.............27
الرباط 18 .................28
الدار البيضاء 19.............26
الجديدة 20...............28
سطات 17................31
آسفي 19................28
خريبكة 19 ...............35
بني ملال 19 ............36
مراكش 21 ...............37
مكناس 18................32
فاس 21...................34
إفران 13 ..................28
تاونات 22..................33
الرشيدية 23 .............38
ورزازات 20 ...............39
أكادير 18 .................32
الصويرة 18.................22
العيون 20..................31
السمارة 24 ...............38
الداخلة 19.................24
أوسرد 31................42
لكويرة 21............... 30