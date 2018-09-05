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الرئيسية | جهات | وزارة الصحة تنهي مهام مدير مستشفى تزنيت

وزارة الصحة تنهي مهام مدير مستشفى تزنيت

وزارة الصحة تنهي مهام مدير مستشفى تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:13

أصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء، قرارا يقضي بإعفاء الدكتور عبد الله حمايتي من مهام إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، وتنقيله إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان كطبيب.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يكون الاحتقان الذي شهده مستشفى الحسن الأول بتزنيت في الآونة الأخيرة، لاسيما بين إدارة المؤسسة الاستشفائية وطبيب الأطفال المهدي الشافعي، السبب في التعجيل بإنهاء مهام عبد حمايتي على رأس إدارة المستشفى.

وكانت وزارة الصحة أقدمت، قبل أيام، على إخبار الملقب بـ"طبيب الفقراء" بقرار تنقيله استثنائيا صوب المستشفى الإقليمي لتارودانت، وهو القرار الذي رفضه المعني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:24
bravo la justice vive la justice
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20
2 - ادريس الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:33
الحمد لله. كنت بديت نفقد الامل في هذه البلاد. اتركو طبيب الاطفال في مستشفاه رجاء.
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28
3 - Claudio الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:35
الحمد لله والشكر لله، خاصهوم يرجعوا الدكتور الشافعي راه ولفوه الناس و بغاوه.
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11
4 - مواطن الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:35
نتيجة أخرى .. من نتائج الضغط الشعبي . إن في الاتحاد قوة .
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15
5 - richi الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:44
واخيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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3
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