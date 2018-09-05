وزارة الصحة تنهي مهام مدير مستشفى تزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

أصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء، قرارا يقضي بإعفاء الدكتور عبد الله حمايتي من مهام إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، وتنقيله إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان كطبيب.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يكون الاحتقان الذي شهده مستشفى الحسن الأول بتزنيت في الآونة الأخيرة، لاسيما بين إدارة المؤسسة الاستشفائية وطبيب الأطفال المهدي الشافعي، السبب في التعجيل بإنهاء مهام عبد حمايتي على رأس إدارة المستشفى.

وكانت وزارة الصحة أقدمت، قبل أيام، على إخبار الملقب بـ"طبيب الفقراء" بقرار تنقيله استثنائيا صوب المستشفى الإقليمي لتارودانت، وهو القرار الذي رفضه المعني.