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كُتّاب وآراء
بعثة حقوقية إيطالية تعاين حقوق الإنسان بالصحراء
تحل بالمغرب بعثة إيطالية لحقوق الإنسان للقيام بزيارة عمل ابتداء من اليوم وإلى غاية التاسع من شتنبر الجاري، من أجل معاينة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتضم هذه البعثة رئيس الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، أنطونيو ستانغو، ورئيس معهد الأبحاث الاقتصادية والسياسية الدولية، دومينيكو لتيزيا، والمحامية الإيطالية المختصة في مجال حقوق الإنسان نائبة رئيس معهد الأبحاث، مارغيريتا كاطوليكو.
الزيارة ستمكن أعضاء البعثة من الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والمشاريع المنجزة، كما سيلتقي الأعضاء برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس العلاقات الخارجية في المجلس، وسيعقدون بمدينة العيون لقاءات مع والي جهة العيون الساقية الحمراء والمنتخبين المحليين ورئيس المجلس البلدي للعيون وشيوخ القبائل الصحراوية.
الوفد سيعقد أيضا لقاءات مع مسؤولين في المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بمدينة العيون، ومع فاعلين جمعويين وحقوقيين، من أجل معاينة وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستقوم البعثة في ختام الزيارة بإنجاز تقرير حول تطورات حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.