24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
- الشروع في "تدريج" لغة التعليم..مؤامرة أو مغامرة؟!
- تأجيل محاكمة متهم بتصوير قاصرات بشيشاوة
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
- فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية
فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)
"ضاية عوا" .. بحيرة ساحرة تتحول إلى أرض قاحلة ناحية إفران (5.00)
- "سنطرال" تخفض سعر الحليب بين 60 سنتيما ودرهمين للتر الواحد - (209)
- "الجيل الجديد" لمراحيض البيضاء .. مكلفة ومجانية وذاتية التنظيف - (105)
- بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة - (66)
- بوشتى الشارف ينفي تعذيبه سنة 2011: أنا كذاب وعفا الله عما سلف - (64)
- الخدمة العسكرية تصل إلى البرلمان .. والزواج يعفي المرأة من التجنيد - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية
دفعت فضيحة "الماستر مقابل المال" التي هزت كلية الحقوق بفاس، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إلى اتخاذ قرار يقضي بحذف الاختبارات الشفوية من سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، في خطوة تهدف إلى تكريس معايير قانونية وشفافة في عملية انتقاء الطلبة المرشحين.
رئيس جامعة فاس وجه مذكرة إلى المؤسسات الجامعية التابعة يدعوهم فيها إلى تعليق المذكرات الوزارية السابقة بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه ومسالك الماستر والإجازة، وشدد على ضرورة "الامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات، ومعالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، وتكون هذه المعايير معلنة سلفا ومنقطة، لتحسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء".
ويأتي هذا الإجراء الإداري الجديد بعدما تلطخت سمعة واحدة من أعرق الجامعات المغربية في قضية التسجيل الصوتي، الذي انتشر بين مستعلمي تطبيق "واتساب"، المتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين طالب عبّر عن رغبته في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية" بالجامعة وبين سمسار، حيث يشترط هذا الأخير مبلغاً مالياً بقيمة 40 ألف درهم، بداعي أن "التخصص مطلوب في سوق الشغل".
وفي ظل الانتقادات التي يوجهها عدد من الطلبة والطالبات إلى الأساتذة المشرفين على عمليات الانتقاء في مباريات الدكتوراه والماستر، أكد رئيس جامعة فاس أنه "يتوجب السهر على توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق دون معرفة أسماء المرشحين ((anonymat، وعلى تهييئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة والنقط التي حصل عليها كل طالب، سواء في دراسة الملفات أو الكتابي".
و"قبل نشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء من طرف إدارة المؤسسة يتوجب مراجعة مضامين الوثائق بدقة في المصالح المختصة، مع استحضار مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية والمشروع المعتمد لكل تكوين وميثاق الامتحانات وباقي المقتضيات القانونية، للتأكد من توفر كل العناصر المطلوبة (العدد، الأسماء المعنية، النقط، التوقيعات، إلخ)"، تورد المذكرة الجامعية.
وبرر رئيس الجامعة هذا الإجراء بكون الطلب على هذه التكوينات يتجاوز الفرص المتاحة رغم التضحيات الجماعية التي يبذلها أساتذة الجامعة ومؤسساتها، موردا أن "عدم قبول المرشح كثيرا ما يتسبب في اليأس والإحباط، مما يفرض انتهاج مساطر شفافة ودقيقة في الانتقاء مطابقة للقانون ومضامين دفاتر الاعتماد وميثاق الامتحانات بالجامعة".
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن فتح تحقيق بعد تفجر فضيحة ماستر جامعة فاس، لكن نتائج هذا التحقيق لم تظهر بعدُ.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس دخلت بدورها على خط الفضيحة الجامعية، وأوقفت شخصيْن للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية الشريط الصوتي المتداول على تطبيق "واتساب" المتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر.
وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في القضية، واستمعت وبحثت مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
على المصحح أن لا يعرف إسم صاحب الورقة
Dans le même cadre, hier, il y avait un concours de master Science de Données à l’FS de Marrakech, et une personne qui a passé aussi ce concours a dit qu’il y avait des étudiants qui ont rendu la feuilles presque vides et qui ont été retenus. Je demande aux responsables de vérifier les résultats du concours écrit de ce master.
Merci