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فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية

فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:17

دفعت فضيحة "الماستر مقابل المال" التي هزت كلية الحقوق بفاس، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إلى اتخاذ قرار يقضي بحذف الاختبارات الشفوية من سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، في خطوة تهدف إلى تكريس معايير قانونية وشفافة في عملية انتقاء الطلبة المرشحين.

رئيس جامعة فاس وجه مذكرة إلى المؤسسات الجامعية التابعة يدعوهم فيها إلى تعليق المذكرات الوزارية السابقة بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه ومسالك الماستر والإجازة، وشدد على ضرورة "الامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات، ومعالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، وتكون هذه المعايير معلنة سلفا ومنقطة، لتحسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء".

ويأتي هذا الإجراء الإداري الجديد بعدما تلطخت سمعة واحدة من أعرق الجامعات المغربية في قضية التسجيل الصوتي، الذي انتشر بين مستعلمي تطبيق "واتساب"، المتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين طالب عبّر عن رغبته في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية" بالجامعة وبين سمسار، حيث يشترط هذا الأخير مبلغاً مالياً بقيمة 40 ألف درهم، بداعي أن "التخصص مطلوب في سوق الشغل".

وفي ظل الانتقادات التي يوجهها عدد من الطلبة والطالبات إلى الأساتذة المشرفين على عمليات الانتقاء في مباريات الدكتوراه والماستر، أكد رئيس جامعة فاس أنه "يتوجب السهر على توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق دون معرفة أسماء المرشحين ((anonymat، وعلى تهييئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة والنقط التي حصل عليها كل طالب، سواء في دراسة الملفات أو الكتابي".

و"قبل نشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء من طرف إدارة المؤسسة يتوجب مراجعة مضامين الوثائق بدقة في المصالح المختصة، مع استحضار مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية والمشروع المعتمد لكل تكوين وميثاق الامتحانات وباقي المقتضيات القانونية، للتأكد من توفر كل العناصر المطلوبة (العدد، الأسماء المعنية، النقط، التوقيعات، إلخ)"، تورد المذكرة الجامعية.

وبرر رئيس الجامعة هذا الإجراء بكون الطلب على هذه التكوينات يتجاوز الفرص المتاحة رغم التضحيات الجماعية التي يبذلها أساتذة الجامعة ومؤسساتها، موردا أن "عدم قبول المرشح كثيرا ما يتسبب في اليأس والإحباط، مما يفرض انتهاج مساطر شفافة ودقيقة في الانتقاء مطابقة للقانون ومضامين دفاتر الاعتماد وميثاق الامتحانات بالجامعة".

وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن فتح تحقيق بعد تفجر فضيحة ماستر جامعة فاس، لكن نتائج هذا التحقيق لم تظهر بعدُ.

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس دخلت بدورها على خط الفضيحة الجامعية، وأوقفت شخصيْن للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية الشريط الصوتي المتداول على تطبيق "واتساب" المتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر.

وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في القضية، واستمعت وبحثت مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الشهادة تشهد الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:41
عندما يقوم وزير أو مسؤول حكومي كبير أو برلماني بإتخاد قرار لا يتلائم مع الواقع الذي نعيش فيه ،فإعلم يقينا أن شهاداته ومستواه التعليمي محَلُّ شبهة ويجب إعادة النظر في مستواه ،فبعض مسؤولينا الكبار منهم من لا يجيد حتى اللغة العربية ،فماذا ننتظر في إنتاجه وتخصصه ؟؟؟؟ عندما يوكل الأمر لغير أهله فإنتظر الساعة
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4
2 - youssef الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:50
ma fille a réussi dans deux Master à l'écrit ils l'ont écarté à l'oral à l'ENCG D'AGADIR année scolaire 2017/2018
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6
3 - simo الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:54
يجب أن يصبح التصحيح في الجامعة مثل إمتحانات الباكالوريا

على المصحح أن لا يعرف إسم صاحب الورقة
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5
4 - Marocain الخميس 06 شتنبر 2018 - 15:55
Bonjour,

Dans le même cadre, hier, il y avait un concours de master Science de Données à l’FS de Marrakech, et une personne qui a passé aussi ce concours a dit qu’il y avait des étudiants qui ont rendu la feuilles presque vides et qui ont été retenus. Je demande aux responsables de vérifier les résultats du concours écrit de ce master.

Merci
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3
5 - khalid الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:12
No set of rules can prevent cheating, good morals do. More than 30 years, I was a graduate student taking, the oral exam for one class was that, the exam had to last one hour and the student is allowed one mistake during the hour, a second mistake and the student fails. No student complained and no one doubted the high morals of the professor. The question is why there a lack of morals or assumption of it
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0
6 - زوهير الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:12
صافي خلاو غير التطبيقي وحتى التطبيقي فيه تطبيقي على الورق وتطبيقي يعني تطبيقي هههه يا ويلي ياويلي على التعليم .
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2
7 - افتحوا الماستر في وجه الجميع الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:20
هذا يسمى ترقاع دربالة المجدوب ...ها نتا كاع درتي الكتابي ...غدي اجي الطالب غدي اهضر مع الاستاد غدي اقول ليه الورقة لي فيها علامة الفلانية هي ورقتي ها هو طلع للماستر أو الدكتواره ...أعباد الله راه التأطير ما كاينش ف الماستر راه عارفين المستوى ديال الطلبة الماستر ...بغتو تصلحو افتحوا الماستر في وجه الجميع وقوموا بفصل التكوين عن التقييم ...الأستاذ في الماستر يؤطر يقوم بعملية التكوين يساعد الطالب على البحث يحدد له موضوعات البحث ...أما التقييم فيجب أن تتم خارج الكلية التي ثم فيها التاطير والتكوين بحيث يتم إرسال اوراق الإمتحان إلى الجامعة والجامعة تحدد الكلية والأساتذة الذين سيتولون عملية التصحيح ...وقتئد الأستاذ الذي قام بعملية التكوين لن يتم إرشاؤه ولا التأثير عليه ولا الضغط عليه لأنه فقط يقوم بعملية التكوين ...افتحوا الماستر في وجه الجميع وهديك الساعة كل طالب أوري حنت إديه ولي سبع هديك الساعة غدي اجيب الماستر ...حاليا الماستر ما كاين لا تكوين لا تقييم جدي ولا هم يحزنون ...الانتقاء سواء كان شفوي أو كتابي يعني فتح الباب أمام الفساد ...باركا من الترقاع راكم قهرتونا
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8 - اب طالب الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:27
هل يعلم السيد رئيس الجامعة انني قد اخدت فكرة عن مؤسستكم قبل فضيحة الماستر لمجرد ان ابني كان يود اجتياز مباراة الولوج للسنةالثالتة للحصول على إجازة مهنية الا انه يفاجءني دوما بان الإدارة المعنية لم تقم لحد الان بتعليق تاريخ المباراة في حين أن كليات الرباط،مكناس والدار البيضاء قد اعلنوا عن اللواءح النهاءبة للطلبة الناجحين..المشكل ليس في بعض لا ساتذة افتضج امرهم في بيع النقاط بل هو مؤسساتي لانه لو لم يكن كذلك لما تجرؤا على فعل ذلك.والدليل هو ان عميد الكلية عوض ان يصرح مباشرة بعد الفيديو المشؤوم بان الكلمة بيد القضاء فند صحية الفيديو ودافع عن الاساثدة الذين لا يستحقون من هاته الكلمة الا الاسم.ورغم انني اقطن بفاس فإنني فضلت ان اتحمل المصاريف الناتجة عن متابعة ابني لدراسته بمكناس الذي أعلنت كليته عن النتائج منذ ما يزيد عن الشهر على المخاطرة بكلية الحقوق بفاس التي اصبحت رهينة هذا النوع من التجار وكذا النهجاويين العدميين.
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9 - khalid de fes الخميس 06 شتنبر 2018 - 16:36
يجب اولا على مسؤولي هده الجامعة التقليص من نقطة الانتقاء الاولي حتى تتاح الفرصة لجميع الطلبة من اجتياز مباريات الماستر او الدكتوراه و الا يبقى الانتقاء حكرا على اصحاب النقط المرتفعة فهناك من لا يستهل هذه النقط و السبب معروف الزبونية والمحسوبية...لانه لا يعقل ان يكون هناك تميز كذلك في التنقيط
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