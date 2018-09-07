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الرئيسية | جهات | درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الجمعة

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الجمعة

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 07:40

في ما يلي درجات الحرارة العليا والدنيا المرتقبة اليوم الجمعة، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

وجدة 21 ................30

بوعرفة 20.................34

الحسيمة 19..............28

تطوان 17................29

سبتة المحتلة 17 .............28

مليلية المحتلة 21 ............30

طنجة 19...............28

القنيطرة 19.............26

الرباط 19 .................27

الدار البيضاء 20.............25

الجديدة 20...............27

سطات 18................29

آسفي 19................28

خريبكة 18 ...............33

بني ملال 19...............32

مراكش 20 ...............34

مكناس 18................31

فاس 20...................33

إفران 14 ..................27

تاونات 20..................33

الرشيدية 20 ................30

ورزازات 17 ..................30

أكادير 19 ...................28

الصويرة 18...................22

العيون 21..................29

السمارة 22 ...............33

الداخلة 21.................26

أوسرد 29................41

لكويرة 22............... 31

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