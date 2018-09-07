24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير الداخلية الألماني: الهجرة أمّ جميع المشاكل (5.00)

  2. الشروع في "تدريج" لغة التعليم..مؤامرة أو مغامرة؟! (5.00)

  3. فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية (5.00)

  4. فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)

  5. رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات رعدية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

كما ستهم سحب غير مستقرة الواجهة المتوسطية. عدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و30 درجة بجنوب وشرق المملكة، وما بين 18 و 22 درجة بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و42 درجة بجنوب وشرق المملكة، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول الغربية للأطلس ووديان ملوية والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.