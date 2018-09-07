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"الصحة" تنفي تسجيل حالة كوليرا بمدينة بنسليمان

"الصحة" تنفي تسجيل حالة كوليرا بمدينة بنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 08:40

نفت المندوبية الإقليمية للصحة بابن سليمان التابعة لمديرية جهة الدار البيضاء سطات نفيا قاطعا تسجيل أي حالة إصابة بداء "الكوليرا"، عكس ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، بكون أن مستشفى بن سليمان قد استقبل أحد المرضى الذي كان يحمل أعراضا مشابهة لداء "الكوليرا"، معتبرين أنها الحالة الأولى في المغرب.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بابن سليمان، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن حالة مرضية، جرى استقبالها الأربعاء، تتعلق بشخص يبلغ 50 سنة من عمره، أحيل على قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، مؤكّدة أن المريض استفاد من الإسعافات الأولية، وتمّ توجيهه إلى المستشفى الجامعي بالرباط قصد العلاج.

ووفق البيان ذاته، فإن آخر الأخبار التي توصلت بها مندوبية الصحة بابن سليمان تفيد بأن الحالة الصحية للشخص الخمسيني قد تحسنت ولا تدعو إلى القلق، وأهابت المندوبية بمختلف المنابر الإعلامية بالتنسيق معها، من أجل التأكد والتحقق من المعلومة تفاديا لزرع الخوف والفزع وسط الساكنة، على حد تعبير البيان.

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