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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 08 شتنبر 2018 - 06:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع بقاء الأجواء غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بالساحل المتوسطي، والريف، وبالمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسايس، وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وبأقصى جنوب المملكة، فضلا عن انتشار سحب كثيفة نوعا ما بالشمال الغربي للبلاد، حيث الفرصة مهيأة لاحتمال نزول أمطار ضعيفة، ومتفرقة، لاسيما خلال النهار.

وستظهر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الصباح والليل، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، فيما سيبقى الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى، ومن القطاع الجنوبي، وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، ومنطقة طنجة، وجوار السواحل، وما بين 27 و34 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية، وداخل منطقة سوس، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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