توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا بعض الشيء إلى حار بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع بقاء الأجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية بالساحل المتوسطي، والريف، والسايس، والأطلس الكبير والمتوسط، وبالمنطقة الشرقية.

وستظهر كالعادة سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل، فيما سيبقى الطقس قليل السحب إلى صافي بباقي جهات المملكة، مع احتمال تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي، وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا بالمنطقة الشرقية، والسايس، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون مرتفعة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.