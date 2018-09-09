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كُتّاب وآراء
حملة طبية لفائدة عمال الإنعاش الوطني بمراكش
نظمت جمعية مبادرة شباب المغرب، السبت، بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، حملة طبية متعددة التخصصات استهدفت عمال الانعاش الوطني.
وتندرج هذه الحملة ضمن الأنشطة السنوية للجمعية المذكورة التي تروم بالأساس تقديم الخدمات والمساعدات الطبية للفئات المعوزة والفقيرة بمدينة مراكش ونواحيها.
وشملت الخدمات الصحية لهذه الحملة، التي استفاد منها أكثر من 300 عامل وأسرهم، مختلف التخصصات، بما فيها طب القلب والشرايين والعيون والمسالك البولية والطب العام، بالإضافة على الاستفادة من الأدوية بالمجان.
وقد تعبأ لهذه العملية الإنسانية طاقم طبي يتكون من نحو 25 طبيبا و10 ممرضين.