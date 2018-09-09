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الرئيسية | جهات | هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 09 شتنبر 2018 - 11:18

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت 8 شتنبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد 9 شتنبر 2018:

- الناظور : 26 ملم

- الحسيمة : 18 ملم

- تازة : 17 ملم

- تاوريرت: ملمتران

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هامشي الأحد 09 شتنبر 2018 - 11:23
سبحان الله العظيم ... تنقات القلوب و تغسلات الدروب
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2 - اسمهان الأحد 09 شتنبر 2018 - 11:33
اخيرا خبر جميل عن المطر..... اللهم ارزقنا الغيث فهو يغسل القلوب كما يغسل اوراق الاشجار وكل شيء اللهم ادم علينا نعمك وفضلك وجعلنا منا الشاكرين الحامدين لك ربي على نعمك كما تحب ان تحمد وان تشكر..... ياربي امين وصل اللهم وسلم على سيد الخلق نبيك محمد واجعلنا على نهجه وسنته... والسلام عليكم
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