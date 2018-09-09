هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس السبت 8 شتنبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد 9 شتنبر 2018:

- الناظور : 26 ملم

- الحسيمة : 18 ملم

- تازة : 17 ملم

- تاوريرت: ملمتران