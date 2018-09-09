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الرئيسية | جهات | "أكفس عامل" تقود تفنيشا مركزيا لعمالة تنغير

"أكفس عامل" تقود تفنيشا مركزيا لعمالة تنغير

"أكفس عامل" تقود تفنيشا مركزيا لعمالة تنغير
محمد آيت حساين
الأحد 09 شتنبر 2018 - 14:15

حلّت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، خلال اليومين الأخيرين، بعمالة إقليم تنغير، من أجل إجراء عملية تفتيش وتقصي الحقائق حول ما أثير بين عامل الإقليم وعضو المجلس الإقليمي لتنغير، في دورة استثنائية لشهر غشت.

ونقلت مصادر هسبريس أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تقودها زينب العدوي، شرعت في الاستماع لعضو المجلس الإقليمي لتنغير وعامل الإقليم، بعد شجار كلامي بين المعنيين، تسبب في تأجيل دورة غشت الماضية، من أجل رفع تقرير مفصل في الموضوع إلى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية.

وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة المعنية حلت بالجماعة الترابية لتلمي، التي يترأسها العضو السالف ذكره. كما زارت عامل الإقليم في مكتبه للاستماع لكل واحد منهما على حدة، غير مستبعدة تقديم هذا الملف إلى العدالة من أجل الفصل فيه، مشيرة إلى أن لجنة محاسبتية تابعة لوزارة الداخلية ستحل أيضا قريبا بجماعة تلمي من أجل الافتحاص.

وقد سبق لرئيس المجلس الإقليمي لتنغير أن قرر، يوم 9 غشت الماضي، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر غشت التي كان مقررا فيها الإطلاع على مختلف البرامج التنموية لإقليم تنغير ومناقشتها؛ ومنها "برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج صندوق التنمية القروية"، مع تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد مشادات كلامية بين نائب كاتب المجلس الإقليمي وعامل الإقليم.

ومن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشادات، حسب مصدر مسؤول حضر أشغال الدورة المشار إليها، فإن العامل، وبعد إعطائه الكلمة من طرف رئيس الجلسة، "تأسف لعقد هذه الدورة لمناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية، وهو ما لم يتقبله عضو المجلس الإقليمي، الذي واجهه بما يروجه الشارع التنغيري، قائلا: "الشارع العام يقول إنك "أكفس" عامل عرفه الإقليم".

وعلاقة بموضوع لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي حلت بإقليم تنغير، أكدت مصادر جد مطلعة أن اللجنة فتحت تحقيقا مع قائد الملحقة الإدارية الثانية بباشوية تنغير، الذي وضع ضده مقاول متقاعد بالخارج شكاية حول عرقلته لملف استثماري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبدو الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:07
العامل معروفة بالكفاءة ديالها والنزاهة والناس مولفين كول ووكل ربما هذا هو السبب
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-4
2 - متتبع الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:08
من سيمة المغاربة المسؤولين السب والقدف فيما بينهم عوض التفكير في المصلحة العامة، الله يهدي ما خلق.
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8
3 - العبدي الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:12
على وزارة الداخلية ان تنشر تقرير التفتيش عبر الصحافة والتنكيل بمن تسبب او تسببوا في تعطيل مصلحة البلد .
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7
4 - حسان الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:20
خطوة حسنة حبدا لو بدء التحقيق بمشروع مقر العمالة الدي عرف تعطيل لزهاء عقد من الزمن.
السؤال من يستفيدون من هده الوضعية خصوصا ان ثمن الكراء خرافي مقارنة مع اثمان مدن أخرى؟
هناك عدة مشاريع معطلة يجب افتحها:
المسجد الكبير، القرية السياحية، القطب الإداري..
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5 - السكرتير الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:31
لو تعمقت اللجنة في البحث الجاد الحيادي الدمقراطي لو جدت ان الصراع قديم قدم توليهما المسؤلية ، و سبب المشكل والشجار هي العاقا لفلوس كلها كايسوط على كبالتو طِّيبْ و نصيبو من الغنائم و كلن منهم يحتمي وراء وظيفته المحصنة التي لا يكسر حصنها الا القانون . حتى ذالك الحين ضاعت مصالح المواطنين بين أرجل المسؤولين المتصارعين على البينگا .
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6 - ملاحظ الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:32
حسب هده المعطيات فيظهر ان السباق الى الخصام هو من اتهم العامل بانه الاكفش وكانه طفل صغير شكام كان عليه ان يترك الوقاءع والاحداث لتحكم وليس لسلاطة اللسان فكل شخص له جوانب سبية وايجابية وقد يحكم عليه احد لانه كان ضد مصلحته او المصلحة العامة
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7 - BERNOUSSI الأحد 09 شتنبر 2018 - 15:35
ورسلو لينا شي لجنة لعمالة اللي رجعات لعشرين عام اللور مع العامل الحالي انا استغرب من أيفاد الداخلية لمسؤل كعامل البرنوصي لعمالة تلزمها كفاءة المسؤول لا الى موظف سامي لكنه شبح وكيبان
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