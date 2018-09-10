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"الإغاثة" و"الرحمة" توزعان محافظ بالناظور‎

"الإغاثة" و"الرحمة" توزعان محافظ بالناظور‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:15

نظمت جمعية الإغاثة الإسلامية الوطنية مع شريكتها جمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية بالناظور حملة "اقرأ 2018"، الأحد، بمقر الجمعية بحي أولاد إبراهيم.

الحملة عبارة عن توزيع محافظ وأدوات مدرسية استفاد منها أزيد من 500 تلميذ وتلميذة من الأيتام وأرامل مكفولي الجمعية من مختلف جماعات إقليم الناظور.

أحمد محاش، رئيس جمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية، ذكر أن الأولوية ستكون للمتفوقين، مشددا على ضرورة محاربة الهدر المدرسي الناتج عن الفقر، وداعيا المحسنين والمحسنات إلى زيارة مقر الجمعية للوقوف على استراتيجيتها مع المكفولين من الأيتام.

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