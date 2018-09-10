نشرة خاصة تحذر من أمطار عاصفية قوية بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة تحذيرية خاصة، أنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، غدا الثلاثاء، العديد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن أمطارا عاصفية ستهم، غدا الثلاثاء ما بين الساعة الثانية بعد الزوال ومنتصف الليل، أقاليم السمارة، وأسا زاك، وطاطا، وفكيك، وزاكورة، وورزازات، وميدلت، وتنغير، والرشيدية، مضيفة أن هذه الأمطار العاصفية قد يرافقها محليا سقوط برد وهبوب رياح قوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الطقس المضطرب سيتواصل حتى يوم الأربعاء بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى.