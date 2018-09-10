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مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
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نشرة خاصة تحذر من أمطار عاصفية قوية بالمملكة

نشرة خاصة تحذر من أمطار عاصفية قوية بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 13:40

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة تحذيرية خاصة، أنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، غدا الثلاثاء، العديد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن أمطارا عاصفية ستهم، غدا الثلاثاء ما بين الساعة الثانية بعد الزوال ومنتصف الليل، أقاليم السمارة، وأسا زاك، وطاطا، وفكيك، وزاكورة، وورزازات، وميدلت، وتنغير، والرشيدية، مضيفة أن هذه الأمطار العاصفية قد يرافقها محليا سقوط برد وهبوب رياح قوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الطقس المضطرب سيتواصل حتى يوم الأربعاء بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 14:15
لقد صادفت امس الاثنين على الساعة 16 عاصفة رعدية ورياح قوية وبرد قوي في مدينة تندرارة .متر من البرد فوق الطريق وديان من البرد .لحسن الحظ لم تخلف خسائر في الارواح
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