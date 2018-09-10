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مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
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تسليم السلط بمراكش بين المديرين الجهويين للصحة

تسليم السلط بمراكش بين المديرين الجهويين للصحة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 16:41

جرى، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، حفل تسليم السلط بين كل من خالد الزنجاري، المدير الجهوي السابق للصحة، ولمياء شاكري التي جرى تعيينها مندوبة جهوية بالنيابة لتدبير الشأن الصحي بجهة مراكش أسفي.

عبد الحكيم يحيان، مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، هنأ لمياء شاكري على الثقة التي وضعها فيها أنس الدكالي، وزير الصحة.

وفي هذا الصدد، أشاد مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، بكفاءة المندوبة بالنيابة الجديدة بجهة مراكش أسفي، ومتمنيا لها كامل التوفيق في أداء مهامها.

ولم يفت يحيان أن يشكر خالد الزنجاري على ما قدمه من خدمات طيلة حياته المهنية كإطار طبي أو كمسؤول عن المندوبية الإقليمية لقلعة السراغنة والمديرية الجهوية لجهة مراكش أسفي، مؤكدا أن" هذا الأخير ترك أثارا لا يمكن أن تمحى"، ومشيرا إلى أن "وزير الصحة تفهم عدم رغبتك في الاستمرار في تحمل المسؤولية".

يذكر أن لمياء شاكيري خريجة المدرسة الوطنية لإدارة الصحة، وشغلت مندوبة لوزارة الصحة بإقليم تيزنيت، وفي شتنبر 2017 تم تعيينها على رأس مندوبية الصحة بعمالة مراكش.

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