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مطالب بفتح تحقيق في خروقات مقاهي الشيشة

مطالب بفتح تحقيق في خروقات مقاهي الشيشة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 09:51

طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، كريم قسي لحلو، والي الجهة، بفتح تحقيق حول ما أسماه "عدة خروقات تعرفها بعض المؤسسات الفندقية ومقاهي النرجيلة (الشيشة) والمطاعم السياحية بمقاطعة جليز المؤسسات الفندقية، كاستغلال الملك العمومي وعدم احترام أوقات العمل وضمان حرية المواطنين وسلامتهم".

وأوردت شكاية، وصلت لهسبريس، أن الهيئة المذكورة عاينت العديد من السلوكات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ منها الاعتداء على أشخاص بالضرب والجرح أمام فنادق بعينها، وإقدام آخرين على إعداد محلات للدعارة بالمقابل، فيما تقوم مجموعة أخرى بإضافة العديد من أماكن استقبال الزبناء دون احترام الإجراءات والمساطر الإدارية.

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