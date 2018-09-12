مكتب السكك الحديدية يعلن إغلاق "طنجة- مغوغة"

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيقوم، ابتداء من يوم الأحد المقبل، بإغلاق محطة "طنجة مغوغة" وتحويل أنشطتها إلى محطة طنجة المدينة، موردا أن هذا الإجراء يأتي في إطار أشغال تمديد السكك الحديدية على مستوى ورشة الصيانة بمنطقة مغوغة، والتي من شأنها أن تمس بناية المسافرين بمحطة "طنجة مغوغة".

وأكد المكتب، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أنه سيتم تحويل كل خدمات نقل المسافرين إلى محطة طنجة - المدينة، التي ستؤمن مجموع الرحلات ابتداء من التاريخ المشار إليه أعلاه والتي تهم وجهة طنجة - الدار البيضاء ووجهة طنجة - فاس ووجهة طنجة - مراكش ووجهة طنجة - ميناء طنجة المتوسط.

وأشار البلاغ إلى أنه وعيا من المكتب الوطني للسكك الحديدية بالإزعاج، الذي قد يسببه تحويل نشاط محطة "طنجة مغوغة" نحو محطة طنجة المدينة، يدعم المكتب عمليات إعلام المسافرين ويدعو زبناءه للاستعلام عبر فرقه بالمحطات وعلى متن القطارات، أو من خلال موقعه الإلكتروني أو عبر الاتصال بمركز علاقة الزبناء.