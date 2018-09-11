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كُتّاب وآراء
نشرة إنذارية: أمطار عاصفية بعدد من أقاليم المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة إنذارية خاصة، أنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، العديد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار العاصفية ستهم، من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء، أقاليم طاطا، وأسا زاك، والسمارة، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد، والرشيدية، وتنغير، وزاكورة، وفجيج، وجرادة، وميدلت، وورزازات.
كما ستهم، من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، أقاليم السمارة، والعيون، وطرفاية، وطانطان، وكلميم، وسيدي إفني، وتزنيت، وطاطا، وزاكورة، وورزازات، والرشيدية، وتنغير.
وستهم، ما بين الساعة الثانية عشرة من زوال غد الأربعاء والسادسة من مساء نفس اليوم، أقاليم الحوز، وشيشاوة، والصويرة، ومراكش، والرحمانة، وقلعة السراغنة، وتارودانت، وطاطا، وتزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، وزاكورة، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، وميدلت، وأزيلال، وبني ملال، وإنزكان، وأيت ملول، ومرتفعات أكادير إدا اوتنان، واشتوكة أيت باها.