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نشرة إنذارية: أمطار عاصفية بعدد من أقاليم المملكة

نشرة إنذارية: أمطار عاصفية بعدد من أقاليم المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 13:44

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة إنذارية خاصة، أنه يرتقب أن تهم أمطار عاصفية محليا قوية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، العديد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن هذه الأمطار العاصفية ستهم، من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء، أقاليم طاطا، وأسا زاك، والسمارة، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد، والرشيدية، وتنغير، وزاكورة، وفجيج، وجرادة، وميدلت، وورزازات.

كما ستهم، من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء إلى الساعة الثانية عشرة زوالا، أقاليم السمارة، والعيون، وطرفاية، وطانطان، وكلميم، وسيدي إفني، وتزنيت، وطاطا، وزاكورة، وورزازات، والرشيدية، وتنغير.

وستهم، ما بين الساعة الثانية عشرة من زوال غد الأربعاء والسادسة من مساء نفس اليوم، أقاليم الحوز، وشيشاوة، والصويرة، ومراكش، والرحمانة، وقلعة السراغنة، وتارودانت، وطاطا، وتزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، وزاكورة، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، وميدلت، وأزيلال، وبني ملال، وإنزكان، وأيت ملول، ومرتفعات أكادير إدا اوتنان، واشتوكة أيت باها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - sami الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 14:00
آللهم اجعلها أمطار نعمه ولا تجلها أمطار نقمة إنك على كل شيء قدير ياااارب
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21
2 - ali الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 14:06
اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به . سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته
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21
3 - مغربي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 14:19
انها امطار الخير ان شاء الله تبشر بعام جيد
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0
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