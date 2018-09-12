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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب غير مستقرة مع سقوط زخات مطرية ورعد محليا قويا بمعظم مناطق البلاد، خاصة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والمناطق الوسطى، والأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي. كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في غالب الأحيان بالبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى. كما سيلاحظ تناثر حبات رملية بكل من الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، جنوبية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي. وستهب من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وأقصى الجنوب الشرقي، وبالمناطق الوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستكون ما بين 18 و23 درجة عموما بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بمنطقة طنجة، والجنوب الشرقي للبلاد، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 31 و36 درجة داخل السهول، والسايس، وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وقليل الهيجان بين مهدية وطرفاية وبوجدور والكويرة، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.

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