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الرئيسية | جهات | مبادرة تجمع الكتب القديمة بدوار قرب تنغير

مبادرة تجمع الكتب القديمة بدوار قرب تنغير

مبادرة تجمع الكتب القديمة بدوار قرب تنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:10

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى إقليم تنغير، أطلقت جمعية السعادة للتنمية الشاملة، النشيطة بدوار اوتعوي الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة إكنيون، حملة تحت شعار "هيا ننشئ مكتبة.. هيا نبني مجتمعا"، من أجل جمع الكتب القديمة ووضعها في مكتبة الجمعية.

الحملة التي أطلقتها الجمعية المذكورة من دوار اوتعوي، تروم، بحسب الداعين إليها، تشجيع ثقافة القراءة والكتاب، وإشاعة الفكر التضامني، وإنشاء خزانة كتب تكون رهن إشارة الجميع، بالإضافة إلى مساعدة وتشجيع التلاميذ على التمدرس.

محمد زوكني، رئيس جمعية السعادة للتنمية الشاملة، قال إن هذه المبادرة "تهدف بالأساس إلى جمع الكتب المدرسية وغير المدرسية، المستعملة منها وغير المستعملة، قصد وضعها رهن إشارة التلاميذ وعشاق القراءة والبحث العلمي".

وأضاف زوكني، في تصريح مقتضب لهسبريس، أن "هذه الفكرة يجب تعميمها على جميع مناطق المغرب من أجل ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة لدى الأجيال"، مبرزا أن المبادرة حققت نجاحا باهرا ونالت إعجاب الجميع، مشددا على أنها تحمل أهدافا اجتماعية وتربوية وثقافية محضة، داعيا الجميع إلى الانخراط فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الهاشمي كولميمة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:19
مبادرة جد حسنة...أعتقد أن القراءة شيء مهم.لقد درست في تلك المناطق فالتلاميذ جد أذكياء.تحية تربوية لسكان أوتعوي و إكنيون و لجمعية السعادة.
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