24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎ (5.00)

  2. نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)

  3. أردوغان يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروة التركي (5.00)

  4. حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)

  5. المغرب يعتزم تسجيل فن الملحون في اليونسكو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 13 شتنبر 2018 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، ظهور سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية ورعد محليا، وذلك بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وشرق الريف، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي من البلاد.

كما ستمر سحب أخرى كثيفة فوق الأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات رعدية محلية، مع بقاء الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات، فضلا عن تناثر حبات رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 24 و27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 19 و24 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتغعات، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 25 و32 درجة بشمال الأقاليم الصحراوية، وبالواجهة المتوسطية، وما بين 32 و36 درجة بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة، والجنوب الشرقي للبلاد، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 36 و40 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.