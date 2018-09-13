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درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بالمغرب

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الخميس 13 شتنبر 2018 - 03:16

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة اليوم الخميس، وذلك حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

وجدة 19 ................26

بوعرفة 18................ 27

الحسيمة 22................25

تطوان 21................29

سبتة المحتلة 21.............24

مليلية المحتلة 21............27

طنجة 22..............28

القنيطرة 21 ............28

الرباط 21 ................26

الدار البيضاء 20.............23

الجديدة 20...............22

سطات 20...............29

آسفي 21.............. 30

خريبكة 22...............26

بني ملال 22...............28

مراكش 22 ...............28

مكناس 23................32

فاس 23...................32

إفران 15 .................20

تاونات 23..................31

الرشيدية 21 ...............29

ورزازات 19 .................29

أكادير 21 ...................26

الصويرة 19...................25

العيون 24..................32

السمارة 23 ............. 32

الداخلة 24.................27

أوسرد 28.............. 39

لكويرة 24 ............... 31

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