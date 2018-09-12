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نشرة خاصة: عواصف رعدية قوية مرتقبة بالمغرب

نشرة خاصة: عواصف رعدية قوية مرتقبة بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 14:32

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل عواصف رعدية قوية محليا يومي الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة.

وتوقعت المديرية، في نشرة خاصة، أن تهم هذه العواصف الرعدية الشديدة أقاليم الحوز، ومراكش والصويرة، وشيشاوة، وسطات، والرحامنة، والجديدة، وأزيلال، والفقيه بنصالح، وبني ملال، والرشيدية، ووارزازات، وخريبكة، وميدلت، وتنغير، وزاكورة، وخنيفرة، والخميسات، وبوجدور، وواد الذهب، والعيون، والسمارة، وطرفاية، وفكيك، وطاطا، وتيزنيت، وإنزكان أيت ملول، وآسا الزاك، وسيدي إفني، وطانطان، وأكادير إداوتنان، وكلميم، وتارودانت، وشتوكة أيت باها، وسيدي بنور، واليوسفية، وآسفي، وبرشيد، وقلعة السراغنة، اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى منتصف الليل.

وأضافت المديرية أنه من المتوقع أن تهم هذه العواصف أيضا أقاليم خنيفرة وبني ملال، وأزيلال، والراشيدية، وميدلت، وخريبكة، والفقيه بنصالح، وسطات، وبرشيد، والنواصر، وسيدي بنور، والحوز، وقلعة السراغنة، وبوجدور، وواد الذهب، والسمارة، وطانطان، وآسا الزاك، وكلميم، وإفران، وصفرو، وبولمان، وكرسيف وتازة، ابتداء من منتصف الليل إلى السادسة مساء من يوم غد الخميس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العواصف الرعدية الشديدة ستكون مصحوبة محليا بهبوب رياح وسقوط برد، مضيفا أنه من المرتقب ظهور عاصفة رملية محلية بالأقاليم الجنوبية بعد زوال اليوم والليلة القادمة.

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