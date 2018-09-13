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توزيع أدوية على مراكز صحية في "أحياء أنفا"

توزيع أدوية على مراكز صحية في "أحياء أنفا"
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 13 شتنبر 2018 - 04:08

أطلق رشيد عفيرات، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء - أنفا، عملية توزيع الأدوية المقتنيات في إطار البرنامج الحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتشمل علمية توزيع هذه الأدوية سبعة مراكز صحية توجد بالأحياء المستهدفة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي المركز الصحي درب غلف والمركز الصحي فيوم بحي قطع ولد عائشة والمركزين الصحيين مولاي يوسف و"بين الويدان" بحي مولاي يوسف والمركزين الصحيين 9 يوليوز وبوسمارة بحي المدينة القديمة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يقدر غلافه المالي بـ1.1 مليون درهم، إلى تحسين جودة الاستقبال بالمراكز، وتمكين الأسر المعوزة من العلاج، خاصة الأمراض المزمنة.

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