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"دار السلام" تترقب تشغيل مستوصف في "سعادة"

"دار السلام" تترقب تشغيل مستوصف في "سعادة"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 13 شتنبر 2018 - 10:40

طالبت جمعية دار السلام للتنمية المحلية بجماعة سعادة، الواقعة ضواحي مدينة مراكش، المديرة الجهوية الجديدة للصحة بفتح مستوصف شيد منذ أربع سنوات بهذا التجمع السكني؛ لكنه لا يزال مغلقا إلى حد الآن، وفق مضمون رسالة توصلت بها هسبريس.

وأوردت الوثيقة ذاتها "أن هذا المستوصف، الذي شيدته والدة محمد السادس الأميرة للا لطيفة، أصبح وكرا للدعارة وملجأ لقطاع الطرق الذين يشكلون خطرا على أمن وسلامة القاطنين بالتجمع السكني دار السلام".

كما أشار المصدر إلى أن "السكان تقدموا بمجموعة من الشكايات منذ أربع سنوات لتزويد المرفق الصحي الذي تعرض للتخريب بالتجهيزات والأطر الطبية لتلبية حاجيات المواطنين دون جدوى"، بتعبير المستند.

من جهتها، أوضحت لمياء شاكيري، المديرة الجهوية الجديدة للصحة بجهة مراكش آسفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن إدارتها ستقوم بما يلزم لتؤدي هذه المؤسسة الصحية وظيفتها التي أحدثت من أجلها".

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