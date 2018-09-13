24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0613:2816:5519:4120:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رُبع قرن على "اتفاق أوسلو" .. الإحباط يخنق أنفاس الفلسطينيين (5.00)

  2. صربيا تؤكد على دعم الوحدة الترابية للمغرب‎ (5.00)

  3. نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)

  4. أردوغان يعين نفسه رئيسا لصندوق الثروة التركي (5.00)

  5. حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | آليات مجلس جهة الشرق تفتح مسالك في فكيك

آليات مجلس جهة الشرق تفتح مسالك في فكيك

آليات مجلس جهة الشرق تفتح مسالك في فكيك
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:20

ما زالت آليات مجلس جهة الشرق تواصل عملية فتح المسالك الطرقية بمختلف الجماعات القروية التابعة للجهة سالف الذكر، في إطار فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعورتها.

وفي هذا الإطار، تقوم آليات مجلس الجهة بإنجاز المسالك الطرقية بإقليم فكيك، على مستوى جماعة بني تدجيت التي أنجزت بها أزيد من 54 كيلومترا؛ في حين بلغت المسالك الطرقية المنجزة على مستوى إقليم فكيك أزيد من 200 كيلومتر، همت كل من جماعة تندرارة وبني كيل وبوعنان وبني تدجيت، في حين سيأتي الدور على الجماعات الأخرى المتبقية من الإقليم.

وأكد العديد من السكان المستفيدين من البرنامج المسطر من لدن مجلس جهة الشرق أنهم ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدة مشاكل في مجال التنقل، وأنه بفضل التفاتة مجلس الجهة من خلال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي أصبح بإمكانهم اليوم التنقل بكل أريحية.

وأشار السكان إلى أنه أصبح بإمكان حافلات النقل المدرسي، بفضل إنجاز مجلس جهة الشرق للمسالك الطرقية بالجماعة القروية، نقل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية. كما سهل في الوقت ذاته على المواطنين قضاء أغراضهم في أوقات وجيزة عكس السابق.

وعبّر سكان المناطق المستفيدة عن تثمينهم لهذا التدخل من لدن مجلس جهة الشرق، وأنه مكنهم من فتح وتوسيع المسالك الطرقية؛ ما سيسهم في فك العزلة عن هذه المناطق، خاصة في فصل الشتاء.

ويراهن مجلس جهة الشرق على إنجاز أزيد من 2500 كيلومتر، قبل نهاية الولاية الحالية للرئيس عبد النبي بعوي، في إطار البرنامج المسطر من المجلس باستغلال الآليات والشاحنات التي توجد في ملكية المجلس بهدف تثبيت الساكنة مع توفير جميع الاحتياجات الضرورية لها من خلال دعم وتعزيز البنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص تقوية الشبكة الطرقية بفتح مسالك جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غيلان قدور الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 22:42
والبطبع الشركة الفائزة بالصفقة تابعة للشخص المعلوم .
بحيث يلاحظ في الجهة الشرقية اغلب المشاريع تتعلق بفتح الطرق !!والفاهم يفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - Ismail الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:04
J'espère que la cour des comptes fera son
travail. D'examiner les dossiers des AO objet de ces projets.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - شريفي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبترول ومايدير حتى عارفو الملايير جايهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.