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الرئيسية | جهات | احتجاج يطال خدمات قطاع الصحة في بني ملال

احتجاج يطال خدمات قطاع الصحة في بني ملال

احتجاج يطال خدمات قطاع الصحة في بني ملال
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:05

منعت السلطة المحلية بمدينة أزيلال مسيرة احتجاجية دعت إليها هيئات سياسية وتنظيمات نقابية وحقوقية وجمعوية، مساء اليوم الأربعاء، تنديدا بما وصفته بـ"تردي الوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي".

وأوضح الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير لهسبريس أن القوات العمومية اعترضت هذه المسيرة التي شارك فيها شيوخ وشباب ونساء، تجمعوا بساحة بين البروج (ساحة الديناصور) للسير نحو المستشفى الإقليمي؛ ما دفع المحتجين إلى تحويلها إلى وقفة احتجاجية.

وأورد المتحدث نفسه أن القوات العمومية والسلطة المحلية حملا المسؤولية للمشرفين على تنظيم الشكل الاحتجاجي، مضيفا أن "كلا السلطتين دخلتا في احتكاك مع المحتجين؛ ما نتج عنه تعرض الأمهات المشاركات وأطفالهن للدفع"، على حد قوله.

ويطالب المحتجون بالاستجابة لملف مطلبي يتضمن نقاطا عدة، منها حل مشكل الخصاص بمصلحة طب النساء والتوليد ومركز تصفية الدم، ووضع حد للمواعد طويلة الأمد، وبناء مركب جراحي للحد من الضغط على القاعة الوحيدة للعمليات، وتشييد مركز للتشخيص الطبي يحترم كرامة الطبيب والمريض على حد سواء ويستجيب لمعايير الجودة، واستبدال الأسطول المهترئ لسيارات الإسعاف، وإيجاد حل لمشكل الترياق والأمصال بخصوص سموم العقارب والأفاعي والحشرات السامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Sarita الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:20
السؤال اللذي يبادر ذهني عندما أقرأ مثل هذه المقالات هو : فين كانو المسؤولين سنين هدي حتا وصل الوضع لهذه الحالة ؟ .. الثور لي غيضرب هاد البلاد بااااقي راجع للور ..
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2 - bensaid الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:40
قالوا من زمان : الحقوق تنتزع و لا تعطى.ان الله مع الصابرين.
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3 - سعيد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:42
بل السؤال هو فين كانوا المغاربة شحال هذي، ههههه، البارحة سكان الرحامنة و اليوم بني ملال و غدا ؟؟؟؟
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4 - موحا موركان الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 23:42
مند بضعة أيام إضطررت إلى التنقل للمستشفى الإقليمي بمدينة بوعرفة وبالضبط جناح الأم والطفل فصراحة كان التعامل في المستوى المطلوب سواء من طرف الحراس أو الإداريين أو الممرضين أو الأطباء
بداية من الإستقبال ثم المبيت حتى الخروج. والجناح نظيف و التجهيزات في المستوى. فقط ما لايعجب المرضى البعيدين والخارج عن إرادة المستشفى هو أداء ثمن سيارة الإسعاف الدي يتراوح بين 200 و 500 درهم حسب المسافة الفاصلة بين بوعرفة والجماعة المعنية.
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