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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 05:37

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، ظهور سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية ورعدية، ومصحوبة بهبات قوية تحت الرعد، وكذلك ببرد، وذلك فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الغربية للأطلس، وهضاب الفوسفاط، والماس، ومنطقة طنجة، وداخل الغرب، واللوكس، والأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، ومحليا السواحل، والسهول المحيطية.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل، بينما ستبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي أو الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الشمالي بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية، خصوصا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة جنوب البلاد، وستكون عموما ما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، وما بين 25 و32 درجة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وسوس، والسايس، والسواحل ، والسهول المحيطية والوسطى، ومنطقة طنجة، وستكون ما بين 33 و40 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، وداخل سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين الدار البيضاء وآسفي وبين آسفي ورأس بارباس، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.

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