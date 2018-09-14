أمطار رعدية تقطع طرقات وتجرف حقولا بالحوز

إبراهيم مغراوي

شهد إقليم الحوز تهاطل كميات كبيرة من الأمطار الرعدية، تسببت في فيضان ببعض الأودية الرئيسية بهذه المنطقة الجبلية، كنهر غيغاية ضواحي تحناوت، وشعبة بولماس بجماعة ستي فاظمة، فيما ظل وادي أوريكة والزات محافظين على هدوئهما، بحسب تصريحات استقتها هسبريس من مصادرها بهذه الجماعات.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى غلق بعض الطرقات الفرعية بكل من جماعات آسني وتحناوت وأوريكة وأوكايمدن وستي فاظمة لساعات، مع تسجيل خسائر مادية، بحسب تصريحات متطابقة لفاعلين جمعويين من مناطق عدة بإقليم الحوز أوضحت أن هطول الأمطار بغزارة تسب في انجراف التربة وإتلاف بعض الحقول.

المجال الترابي لجماعة إمليل هو الآخر أدت فيه الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم بعد زوال اليوم الخميس إلى فيضان العديد من الشعاب؛ ما أدى إلى قطع الطريق الرابطة بين إمليل وجماعة أسني.

ودفعت هذه الأمطار العاصفية عمر التويمي، عامل إقليم الحوز، مرفوقا بحميد يعقوبي، الكاتب العام للعمالة، إلى القيام بزيارة تفقدية للوقوف على الأضرار التي لحقت بالجماعات المذكورة، وإصدار أوامره للجهات المختصة بالعمل على إعادة فتح الطرق، وتقديم الدعم الضروري لساكنة هذه المنطقة.

يذكر أن التجارب المؤلمة التي عرفها إقليم الحوز سنة 2014 جعلت لجنة اليقظة بإقليم الحوز تستعد مع كل نهاية موسم خريف وبداية موسم شتاء، وترفع من حالة تأهبها واستنفارها، وتتخذ مجموعة من التدابير الوقائية لتفادي تكرار مآس اجتماعية مازالت منقوشة بالذاكرة الجماعية خلفتها فيضانات سنتي 1995 و2014.