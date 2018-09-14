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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 12:05
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية خلال الـ24 ساعة الماضية:
- مراكش: 32 ملم - فاس : 27 ملم - إفران : 13 ملم - الدار البيضاء - آنفا: 12 ملم - النواصر وتازة : 11 ملم - خريبكة: 10 ملم.
- ميدلت: 9 ملم - مكناس: 7 ملم - الرباط وبني ملال وبنسليمان: 4 ملم - السمارة وسيدي سليمان: أقل من ملم.