24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي (5.00)

  2. الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين (5.00)

  3. إسرائيل تهدم مساكن فلسطينيين في الضفة الغربية (5.00)

  4. جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات (5.00)

  5. المدعي العام الفرنسي يجدد طلب اعتقال سعد لمجرد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 12:05

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية خلال الـ24 ساعة الماضية:

- مراكش: 32 ملم - فاس : 27 ملم - إفران : 13 ملم - الدار البيضاء - آنفا: 12 ملم - النواصر وتازة : 11 ملم - خريبكة: 10 ملم.

- ميدلت: 9 ملم - مكناس: 7 ملم - الرباط وبني ملال وبنسليمان: 4 ملم - السمارة وسيدي سليمان: أقل من ملم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.