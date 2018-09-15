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كُتّاب وآراء
توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، مرور سحب كثيفة مع أمطار أو زخات مطرية، وذلك فوق مناطق السايس، والواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الشمالية الغربية، مع تشكل خلايا من السحب غير المستقرة بعد الزوال والليلة القادمة مع زخات وعواصف بهضاب الفوسفاط، ووالماس، والشرق، والريف، والسايس، والجنوب الشرقي.
كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل. وعدا ذلك، ستبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بباقي جهات المملكة.
أما الرياح، فستهب معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، مصحوبة بزوابع رملية في بعض المناطق ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالبوغاز ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و30 درجة جنوب البلاد، وما بين 15 و22 درجة عموما بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية ووالماس، وما بين 24 و30 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، والبوغاز والسفوح الجنوبية الشرقية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 30 و35 درجة بالسهول الغربية لمرتفعات الأطلس، وداخل سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، وما 36 و41 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.