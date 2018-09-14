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كُتّاب وآراء
جمعيات تنتقد تصورات توزيع ملاعب بإقليم اشتوكة
عبّرت شبكة جمعيات "تسكدلت"، في إقليم اشتوكة آيت باها، عن استنكارها الشديد لـ"ردود الفعل غير المسؤولة الصادرة عن فعاليات سياسية ومدنية بالإقليم"؛ وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها لجريدة هسبريس فاعلون منتخبون وجمعويون، ضمن مقال بعنوان "توزيع ملاعب القرب يثير جدلا في اشتوكة".
وشجبت شبكة جمعيات تسكدلت، ضمن بيان توصّلت به هسبريس، تصريح الفاعل الجمعوي خالد ألعيوض، "الذي دعا إلى تطبيق منطق التضامن المجالي في ما يخص توزيع ملاعب القرب بين المنطقتين الجبلية والسهلية، معتبرا المنطقة الجبلية غير آهلة بالسكان، ومتناسيا أن الجماعة القروية تسكدلت لوحدها تضم ما يناهز 7000 نسمة مستقرة و10000 نسمة مقيمة في المدن المجاورة أو خارج الوطن، ومتغافلا عن المشاريع المتنوعة والأموال الضخمة التي ضخت في جماعات بالمنطقة السهلية".
كما رفض البيان تصريحات النائب البرلماني عن حزب الاستقلال الحسين أزوكاغ، "الذي أشار، وبدهاء سياسي ماكر لخلق الفتنة، إلى أن توزيع هذه الملاعب يعرف تمايزا وسط المنطقة الجبلية، في حين أن المطلع على هذا المشروع يتبين له أن معايير أخرى تحكمت في هذا التوزيع، خصوصا توفير الوعاء العقاري وليس فقط طبيعة المنطقة المستفيدة جبلية أو شبه حضرية"، بتعبير المصدر.
وفي جانب آخر أدانت شبكة جمعيات "تسكدلت" ما وصفته بـ"محاولات ممثل حزب الأغلبية الحكومية البرلماني لشكر محمد توجيه سؤال كتابي للوزارة الوصية حول هذا المشروع، عوض تثمينه والبحث عن طرق وسبل أخرى لتعبئة الموارد المالية وخلق شراكات لتعميم التجربة على كافة تراب الإقليم بسهله وجبله؛ وقد شكلت تصريحاته حول الموضوع صدمة، ولقيت استغرابا من طرف ساكنة الإقليم التي كانت بأصواتها سببا في تواجده داخل البرلمان للولاية الثانية تواليا دون تحقيق تطلعات السكان"، وفق البيان.