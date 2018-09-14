الدكالي في القصر الكبير لتعزيز العرض الاستشفائي

أ. صدور | عـ. الحوات

قام وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الجمعة، بزيارة إلى ورش مستشفى القرب الجديد بالقصر الكبير، الذي ينتظر أن يتم افتتاحه قريبا لتعزيز العرض الصحي على مستوى إقليم العرائش.

وتأتي زيارة الدكالي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم العرائش، المصطفى النوحي، وممثلي السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بهدف الوقوف على تقدم الأشغال بالمؤسسة الصحية التي ستعزز العرض الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم العرائش بصفة خاصة.

بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس أورد أن "المشروع أنجز بشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبمساهمة من مؤسسة القصر الكبير للتنمية، والمجلس الإقليمي للعرائش، وجماعة القصر الكبير، بتكلفة إجمالية بلغت 79346771 درهما، وطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا، ويضم تجهيزات طبية ذات جودة عالية".

ويتكون المستشفى الجديد من وحدة للطب، ووحدة للجراحة تتضمن مركبا جراحيا، وقاعة للإنعاش الطبي، ووحدة لصحة الأم والطفل (مصلحة لطب النساء والتوليد، ومصلحة لطب الأطفال)، ومصلحة للمستعجلات، وقاعتين للفحص بالأشعة والصدى مجهزتين بآليات بيوطبية، بما فيها جهاز السكانير، وقاعات للاستشارات الخارجية، ووحدة للتعقيم، وفضاء للاستقبال، ومختبر، إلى جانب صيدلية ومستودع للأموات، مع غرفة للتشريح، وغيرها من المرافق الضرورية.

وشدد البلاغ ذاته على أن المستشفى الجديد يأتي في إطار تنفيذ السياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة، والهادفة إلى تقريب خدمات طبية وعلاجية في مستوى انتظارات الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الأخرى بالجهة، والسعي الحثيث إلى التقليص من الفوارق المجالية.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة "ستحرص على توفير الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لاشتغال المرفق الصحي الذي سيقدم خدماته لساكنة القصر الكبير والمناطق المجاورة لها، والتي تقدر بحوالي 245573 نسمة".