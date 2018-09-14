24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمهور الرجاء البيضاوي يتشبث بتنظيف المدرجات (5.00)

  2. صعق كهربائي ينهي حياة قاصر بقيادة الهدامي (5.00)

  3. وشاية كاذبة تجرّ أفراد أسرة إلى ردهات المحاكم (5.00)

  4. تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)

  5. أشباح الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الدكالي في القصر الكبير لتعزيز العرض الاستشفائي

الدكالي في القصر الكبير لتعزيز العرض الاستشفائي

الدكالي في القصر الكبير لتعزيز العرض الاستشفائي
أ. صدور | عـ. الحوات
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:07

قام وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الجمعة، بزيارة إلى ورش مستشفى القرب الجديد بالقصر الكبير، الذي ينتظر أن يتم افتتاحه قريبا لتعزيز العرض الصحي على مستوى إقليم العرائش.

وتأتي زيارة الدكالي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم العرائش، المصطفى النوحي، وممثلي السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بهدف الوقوف على تقدم الأشغال بالمؤسسة الصحية التي ستعزز العرض الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم العرائش بصفة خاصة.

بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس أورد أن "المشروع أنجز بشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبمساهمة من مؤسسة القصر الكبير للتنمية، والمجلس الإقليمي للعرائش، وجماعة القصر الكبير، بتكلفة إجمالية بلغت 79346771 درهما، وطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا، ويضم تجهيزات طبية ذات جودة عالية".

ويتكون المستشفى الجديد من وحدة للطب، ووحدة للجراحة تتضمن مركبا جراحيا، وقاعة للإنعاش الطبي، ووحدة لصحة الأم والطفل (مصلحة لطب النساء والتوليد، ومصلحة لطب الأطفال)، ومصلحة للمستعجلات، وقاعتين للفحص بالأشعة والصدى مجهزتين بآليات بيوطبية، بما فيها جهاز السكانير، وقاعات للاستشارات الخارجية، ووحدة للتعقيم، وفضاء للاستقبال، ومختبر، إلى جانب صيدلية ومستودع للأموات، مع غرفة للتشريح، وغيرها من المرافق الضرورية.

وشدد البلاغ ذاته على أن المستشفى الجديد يأتي في إطار تنفيذ السياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة، والهادفة إلى تقريب خدمات طبية وعلاجية في مستوى انتظارات الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية الأخرى بالجهة، والسعي الحثيث إلى التقليص من الفوارق المجالية.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة "ستحرص على توفير الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة لاشتغال المرفق الصحي الذي سيقدم خدماته لساكنة القصر الكبير والمناطق المجاورة لها، والتي تقدر بحوالي 245573 نسمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:24
ماذا يحاول ذلك (المكرفط) ان يشرح للوزير ؟؟ الواقع واااااضح في المدينة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - قاليك لغة الجسد الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:30
لغة جد جد متجددة ، لغة تتطور و تتطور حتى يذبل الجسد ، ثم يفجع بلغة يجهلها ، لغة الطين و التراب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - فاتي كاتي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 22:56
بادرة طيبة .. لكن مبقاتش ف الإفتتاح و التدشين .. الواجب التركيز عليه هو المراقبة، المحاسبة و الإستمرارية ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - امازيغية الجمعة 14 شتنبر 2018 - 23:06
اطلب من السيد الوزير ان يقوم بزيارة مفاجئة لهده البناية التي يطلق عليها اسم مستشفى اقليمي بمدينة خنيفرة لمعاينة الظروف الصحية التي يعيشها سكان هدا الاقليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.