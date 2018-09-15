السلطة تحرّر الملك العام في السوق البلدي بوزان

هسبريس من وزان

شرعت قائدة المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة وزان، رفقة أعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني، في تفعيل حملة لتحرير الملك العام على مستوى السوق البلدي بالمدينة ذاتها.

ودعت القائدة منية بلفقيه المحتلين للملك العمومي إلى احترام المسافات القانونية، إلى جانب ذلك عمدت السلطات المحلية إلى مصادرة سلع المخالفين المحتلين فضاءات التجمع السكاني المجاور للسوق.

وكان عدد من المواطنين قد طالبوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تشوه المنظر العام للمدينة إلى جانب انتشار الأزبال والنفايات المترتبة عن النشاط التجاري في هذا الحي، الذي أضحى موسوما بالفوضى ويتعايش فيه البشر والكلاب والذباب جنبا إلى جنب في مشهد بات مألوفا بعد رحيل الباعة المستغلين للفضاء المحيط بـ"مارشي وزان".

وعبّر عدد من المستقرين في وزان عن رضاهم اتجاه هذا التدخل الذي قامت به القائدة، مطالبين بـ"ضرورة استمراره وألا يكون موسميا حتى يتم تحرير مختلف الشوارع والأرصفة التي تعرف استعمارا من طرف أصحاب المحلات والباعة الجائلين".