رفض يلاقي تنفيذ السلطات "هدما ليليّا" في البيضاء

هسبريس ـ محمد لديب

وجّهت عشرات الأسر المقيمة بمجمع "أولاد زيان" السكني، الواقع قبالة المحطة الطرقية لمدينة الدار البيضاء بمقاطعة الصخور السوداء، اتهامات مباشرة إلى منعش عقاري وممثلي السلطة المحلية ورجال الشرطة بـ"الهجوم ليلا على ممتلكاتهم وهدم سور المجمع السكني دون التوفر على أي قرار رسمي قضائي أو إداري في هذا الشأن".

وعرض سكان إقامة "أولاد زيان" مجموعة من الصور وأشرطة الفيديو، التي حصلت هسبريس على نسخ منها، توثق لقدوم كبار مسؤولي الدائرة الأمنية رقم 31 بالصخور السوداء وقائدة وشيخ المنطقة إلى جانب عشرات من رجال الأمن والتدخل السريع، الذين حجوا بكثافة على الساعة الرابعة من صباح يوم الأربعاء، في جنح الظلام، مرفوقين بآلات "التراكس" لهدم سور الإقامة، لتمكين صاحب إقامة سكنية من منفذ يقول المستاؤون إنه "غير قانوني".

وقال طارق محيليس، وهو أحد القاطنين بالمجمع السكني "أولاد زيان"، خلال وقفة احتجاجية نظمها المتضررون بجانب الجزء الذي تعرض للهدم من سور الإقامة، إن القرار الذي يستند عليه المنعش العقاري يهم تمرير أسلاك كهربائية وإقامة محطة لتحويل الكهرباء بمنطقة بعيدة عن مكان إقامة أولاد زيان، توجد في شارع تيزي وسلي على بعد 12 كيلومترا من الإقامة؛ لكنهم تفاجؤوا أن السلطة المحلية والمسؤولين الأمنيين ساعدوا المنعش على محاولة تطبيقه قبل شهور، فاعترضوا على الأمر وتوجهوا إلى القضاء الإداري للحسم في الخلاف.

وأضاف محيليس أن سكان الإقامة تفاجؤوا بمجيء السلطات ليلا بأعداد كبيرة وعلى متن عشرات السيارات ليلة الأربعاء/ الخميس، لإيقاف خمسة من عناصر الأمن الخاص التابع لـ"سانديك الإقامة"، ومنعوا السكان من تصوير الأحداث، وشرعوا في هدم السور بدون وجه حق، وفق رواية المتحدثين.

من جهته، قال الزبيري، القاطن بالإقامة نفسها، إن السكان ظلوا يحاولون الدفاع عن إقامتهم بالطرق القانونية المتاحة، وحاولوا الاتصال بالمسؤولين في مقاطعة الصخور السوداء وتوجهوا إلى القضاء؛ لكنهم فوجئوا بهذا الهجوم وبخروج عشرات من رجال الأمن للقيام بإجراء يتوجب أن يحسم فيه القضاء، ثم بعدها يجب عليهم الحصول على إذن النيابة العامة للقيام بمثل هذا الإجراء في الساعات القانونية، وليس في جنح الظلام.

وحاولت هسبريس الحصول على وجهة نظر قائدة المنطقة؛ لكن هاتفها ظل مشغولا طوال المساء. كما أن مقدم المنطقة، الذي كان حاضرا بعين المكان أثناء تصوير هسبريس لتصريحات السكان المتضررين، ظل يتهرب من الجواب عن السؤال، وكل ما طلبه هو عدم تصويره خلسة.