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كُتّاب وآراء
عاصفة رملية تقطع الطاقة الكهربائية عن بوجدور
تسببت عاصفة رملية قوية في إغراق مدينة بوجدور في ظلام دامس منذ ثلاثة أيام، جراء سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي.
وأدت العاصفة الرملية القوية إلى سقوط 12 عمود كهرباء في المنطقة الواقعة بين قرية الصيادين تارومة ومدينة بوجدور؛ وهو ما أدى إلى انقطاع التيار عن المدينة بشكل كامل، وغاب معه الماء الصالح للشرب، لكون محطة تحلية المياه تعمل بالطاقة الكهربائية.
ولجأ مسؤولو مدينة بوجدور إلى الاستعانة بمولدات كهربائية تمّ جلبها من المدن المجاورة لتوفير الطاقة الكهربائية؛ لكن عددا من الأحياء ما زالت تفتقر إلى الكهرباء إلى حدود كتابة هذه السطور.
ويُتوقع أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة خمسة عشر يوما، نظرا للأضرار الفادحة التي لحقت بأعمدة الكهرباء.
وعرفت مدينة بوجدور، أمس الجمعة وأول أمس الخميس، احتجاجات شارك فيها عشرات السكان في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء؛ وهو ما تسبب لهم وللتجار في فساد مخزونات ثلاجاتهم.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سبب سقوط الأعمدة الكهربائية راجع إلى غياب الصيانة، بالرغم من وجود نشرة إنذارية من مديرية الأرصاد الجوية حذرت من قدوم العاصفة الرملية.