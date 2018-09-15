24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أشباح الحكومة (5.00)

  2. جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف (5.00)

  3. تأبين الراحل إحيا بوقدير (5.00)

  4. أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي (5.00)

  5. مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | عاصفة رملية تقطع الطاقة الكهربائية عن بوجدور

عاصفة رملية تقطع الطاقة الكهربائية عن بوجدور

عاصفة رملية تقطع الطاقة الكهربائية عن بوجدور
هسبريس - محمد الراجي
السبت 15 شتنبر 2018 - 10:10

تسببت عاصفة رملية قوية في إغراق مدينة بوجدور في ظلام دامس منذ ثلاثة أيام، جراء سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي.

وأدت العاصفة الرملية القوية إلى سقوط 12 عمود كهرباء في المنطقة الواقعة بين قرية الصيادين تارومة ومدينة بوجدور؛ وهو ما أدى إلى انقطاع التيار عن المدينة بشكل كامل، وغاب معه الماء الصالح للشرب، لكون محطة تحلية المياه تعمل بالطاقة الكهربائية.

ولجأ مسؤولو مدينة بوجدور إلى الاستعانة بمولدات كهربائية تمّ جلبها من المدن المجاورة لتوفير الطاقة الكهربائية؛ لكن عددا من الأحياء ما زالت تفتقر إلى الكهرباء إلى حدود كتابة هذه السطور.

ويُتوقع أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة خمسة عشر يوما، نظرا للأضرار الفادحة التي لحقت بأعمدة الكهرباء.

وعرفت مدينة بوجدور، أمس الجمعة وأول أمس الخميس، احتجاجات شارك فيها عشرات السكان في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء؛ وهو ما تسبب لهم وللتجار في فساد مخزونات ثلاجاتهم.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سبب سقوط الأعمدة الكهربائية راجع إلى غياب الصيانة، بالرغم من وجود نشرة إنذارية من مديرية الأرصاد الجوية حذرت من قدوم العاصفة الرملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.