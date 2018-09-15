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إفران تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب

إفران تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 15 شتنبر 2018 - 13:38

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 14 شتنبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت 15 شتنبر 2018:

- إفران : 25 ملمتر

- الناضور: 17 ملمتر

- تاوريرت : 16 ملمتر

- الحسيمة: 7 ملمترات

- وجدة: 6 ملمترات

- بوعرفة : 4 ملمترات

- طنجة وفاس والرشيدية: ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جمال السبت 15 شتنبر 2018 - 14:16
جرسيف الطرقان مقطوعين تهدمو اديور في جماعة لمريجة لكسيبة دها الواد طريق بين صاكة و جرسيف مقطوعة طريق بين عين زورة و صاكة مقطوعة تريق بين مازكيتام و صاكة مقتوعة كتكولو افران تصدرات
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