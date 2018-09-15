إفران تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة 14 شتنبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت 15 شتنبر 2018:

- إفران : 25 ملمتر

- الناضور: 17 ملمتر

- تاوريرت : 16 ملمتر

- الحسيمة: 7 ملمترات

- وجدة: 6 ملمترات

- بوعرفة : 4 ملمترات

- طنجة وفاس والرشيدية: ملمتر واحد